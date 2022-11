Roma, ufficiale il black weekend: biglietti al 50%

Roma, è ufficiale la scelta della società: c’è il black weekend giallorosso: biglietti al 50% così come molti articoli della squadra di Mourinho

La Roma lancia il black weekend. E ci sono delle opportunità importanti per i tifosi giallorossi che potrebbero trovare biglietti e articoli con sconti fino al 50%. Sul sito ufficiale della società giallorossa infatti si legge che dalla mezzanotte del 25 novembre fino a tutto il 28 novembre, “biglietti e prodotti giallorossi scontati fino al 50%”.

Alcuni esempi adesso: per assistere alla prima gara del prossimo anno, quella contro il Bologna in programma a gennaio, il biglietto si potrà acquistare a 10 euro: “Offerta valida solo per gli acquisti online e solamente per i posti disponibili” fa sapere la Roma. Che svela anche che per la gara contro lo Spezia i biglietti partiranno dal prezzo di 14euro.

Roma, ufficiale: sconti fino al 50%

Ovviamente il black weekend non riguarderà solamente l’acquisto dei tagliandi ma anche i prodotti ufficiali del merchandising giallorosso. Tutto scontato insomma, con la possibilità di prendere la maglia ufficiale di gara, o qualche altro tipo di abbigliamento invernale, avendo un prezzo dimezzato rispetto a quello di listino. Insomma, il momento è quello giusto per tutto. Ma soprattutto per andare allo stadio e sostenere una squadra che vive in simbiosi con i propri tifosi. Questa Roma, infatti, è un tutt’uno con l’Olimpico. E solamente insieme si possono superare tutti i momenti di difficoltà.

Sul sito ufficiale giallorosso ecco l’iniziativa completa con i prezzi completi.