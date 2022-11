Calciomercato Roma, ultimatum accolto: è già in città

Calciomercato Roma, l’ultimatum dei giorni scorsi lanciato da Tiago Pinto è stato accolto: il giocatore è già in citta. Ecco le ultime

C’era curiosità per capire quale sarebbe stato l’atteggiamento di Karsdorp in questa settimana dopo che lo stesso prima della partenza dei suoi compagni alla volta del Giappone non si era presentato a Trigoria nonostante fosse stato convocato. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il giocatore aveva deciso di mandare un certificato medico per giustificare la sua assenza e, come risposta, aveva ottenuto da parte della società giallorossa un ultimatum.

Bene, secondo quanto riportato da LaRoma24, questo sarebbe stato accolto dal giocatore olandese che si sarebbe dovuto presentare entro domenica in città per sottoporsi ad un controllo medico voluto dalla Roma. Il giocatore infatti ieri sera, e quindi con due giorni d’anticipo rispetto a quella che era stata la scadenza fissata, è stato avvistato in un ristorante della Capitale, non lontano dalla sua abitazione, insieme al suo agente Johan Henkes.

Calciomercato Roma, Karsdorp è in città

Insomma, si cercherà non tanto di ricucire un rapporto con Mourinho per essere reintegrato in squadra – di possibilità in questo caso non ce ne sono – ma almeno di allentare quella tensione che si era creata con la società per cercare di trovare una soluzione per l’addio nel prossimo mese di gennaio. Non ci sono dubbi sul fatto che Karsdorp non rientri più nei piani tecnici e che Pinto cercherà di cederlo nei prossimi mesi: e la strategia del gm giallorosso sembra abbastanza chiara. No al prestito – almeno per ora le indicazioni che arrivano sono queste – ma solamente un addio a titolo definitivo. Sì, certo, da qui alle prossime settimane le cose possono cambiare soprattutto se non si troverà un acquirente che possa portare via l’olandese senza passare per il prestito. Ma la cosa certa è che non lo rivedremo più con la maglia della Roma.