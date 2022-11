Calciomercato Roma, l’intreccio è doppio: offerto a Pinto

Calciomercato Roma, la vetrina è la Champions League: ai giallorossi da parte di un intermediario è stato proposto il gioiello. L’intreccio è doppio

La sua vetrina è stata la prima parte di Champions League, con sei presenze in altrettante partite. E con la Roma l’intreccio potrebbe essere doppio, visto che parliamo di un gioiellino classe 2003 che è del Salisburgo, prossimo avversario della squadra di José Mourinho in Europa.

A Pinto infatti, secondo le informazioni riportate da Sportitalia, sarebbe stato proposto il centrocampista danese Maurits Kjaergaard. Un intermediario si sarebbe messo a lavoro per cercare una nuova sistemazione per il giocatore e tra i vari club sondati ci sarebbe anche quello giallorosso che, magari, visto che non si tratta di un’operazione semplice per vari motivi, che dopo andremo a spiegare, lo potrebbe vedere da vicino – sperando sia appannato – nel doppio confronto in programma nel prossimo mese di febbraio.

Calciomercato Roma, proposto Kjaergaard

Come detto non si tratterebbe di un’operazione semplice per due motivi: il primo è che il giocatore è legato al club da un contratto che scade nel 2026, quindi la possibilità di ottenere uno sconto non c’è. Il secondo poi è la valutazione del giocatore: secondo transfermarket infatti il cartellino di Kjaergaard al momento è valutato almeno 15 milioni di euro. Una cifra importante che spaventa i giallorossi e non solo. E c’è la sensazione inoltre che questa valutazione possa anche lievitare nel corso del tempo.

Kjaergaard è un centrocampista offensivo che può anche giocare a destra lì davanti. Non segna tantissimo – 2 reti in 16 presenze in campionato – ma riesce a dare qualità alla manovra e anche a servire un buon numero di assist visto che fino al momento ne ha piazzati quattro in campionato. Profilo interessante quindi, ma le difficoltà sono tante.