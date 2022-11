Esclusione e richiesta immediata Dybala: coinvolto anche Messi

Ennesima esclusione e richiesta esplicita da parte dei tifosi: ecco cosa sta succedendo in questi minuti.

L’inizio del Mondiale in Qatar ha certamente permesso di lenire il rammarico per le recenti delusioni generate dalla Roma ai propri tifosi, rivelatisi però in ogni momento della stagione disposti ad essere vicini alla squadra, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Le ostilità maggiori sono state certamente generate dall’ultima settimana del 2022 calcistico, iniziata con la sconfitta nel Derby e proseguita con i due pareggi per 1 a 1 contro Sassuolo e Torino.

Come se non bastasse, si è aggiunta la situazione Karsdorp, rappresentante ad oggi certamente un elemento di ulteriore incertezza ed enigma per i giallorossi e per un calciomercato che dovrebbe portare Pinto a regalare a Mourinho alcuni rinforzi. Frattanto, non sono pochi i tifosi attenti alle prestazioni dei singoli romanisti impiegati in Qatar.

Nuova panchina per Dybala in Argentina-Messico: i tifosi si ‘schierano’

Tra questi, una certa curiosità interessa sicuramente anche quel Paulo Dybala la cui convocazione è stata per diverse settimane in dubbio dopo quello stop contro il Lecce che lo ha visto fermarsi fino alla gara con il Torino, riportata sui giusti binari proprio grazie alla qualità da lui messa a disposizione negli ultimi venti minuti. Sul suo conto, in questi minuti, si sono espressi tanti tifosi dell’Argentina, dopo la seconda esclusione de La Joya tra i titolari per la gara contro il Messico.

Questo un estratto delle posizioni più diffuse. “Perché non gioca Dybala? Scusate l’ignoranza ma non capisco”. “Il povero Dybala lascerà il Mondiale senza aver mai nemmeno giocato”. “Dybala deve giocare ragazzi!”. “La mia salute mentale può essere salvata solo se assisto all’entrata di Dybala in campo”. “Cos’ha fatto di male Dybala per meritarsi la panchina?”. “Che angoscia! Perché non mettono Dybala?”. “Mi fa arrabbiare che non abbiano messo Dybala”. “Mi chiedo perché non facciano giocare Messi e Dybala insieme”. “Non riesco a capacitarmi del fatto che Dybala non parta dall’inizio“.