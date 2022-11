Calciomercato Roma, scippo della Juventus: è “colpa” di Conte

Calciomercato Roma, c’è lo zampino di Antonio Conte per lo scippo della Juventus. I bianconeri possono sfruttare l’assist dell’ex tecnico

Oltre un mese separa il campionato italiano dall’apertura del calciomercato invernale, ma non mancano intrecci in Serie A. La Roma domani scenderà nuovamente in campo in Giappone, per la seconda ed ultima amichevole della tournée invernale in estremo Oriente. In terra nipponica è presente anche Tiago Pinto, che ha già definito il primo colpo in entrata in vista della sessione di calciomercato di riparazione. Ma il general manager deve fare i conti con il tentativo di scippo in Serie A da parte della Juventus, i bianconeri possono sfruttare l’assist dell’ex tecnico Antonio Conte.

Tiago Pinto ha intenzione di sfruttare al meglio la lunga pausa per il Mondiale in Qatar per pianificare alla perfezione il calciomercato invernale. Non mancano piste e suggestioni per puntellare la rosa di José Mourinho in vista della finestra invernale, la prima colta ufficialmente porta il nome di Ola Solbakken. L’esterno offensivo norvegese ha firmato a parametro zero con la Roma, e diventerà un nuovo rinforzo per lo Special One a partire dopo la scadenza del contratto con il Bodo-Glimt. Nel frattempo la Juventus può sfruttare l’assist di Antonio Conte per lo scippo a gennaio.

Calciomercato Roma, il Tottenham piomba su Mckennie: effetto domino Frattesi

La Juventus sembra pronta a tornare alla carica a gennaio per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Da tempo nei radar della Roma, l’ex giallorosso era stato accostato anche al Tottenham di Antonio Conte. Ora, come riportato dal sito Express.co.uk, il tecnico pugliese starebbe pensando di piombare su Weston McKennie a gennaio. Il centrocampista statunitense potrebbe essere la pedina sacrificabile a gennaio dallo scacchiere di Massimiliano Allegri, che potrebbe dare mandato alla dirigenza bianconera di assaltare Davide Frattesi proprio come sostituto del centrocampista statunitense. Lo zampino dell’ex tecnico potrebbe dare il via libera al sorpasso della Juventus a gennaio, possibile nuovo ostacolo in vista sulla rotta per il ritorno a Trigoria di Davide Frattesi. La speranza di Tiago Pinto e Mourinho è che l’effetto domino nel centrocampo della Juventus non si scateni nelle prossime settimane.