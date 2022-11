Calciomercato Roma, doppio assisti servito per Tiago Pinto in vista di gennaio. La decisione è dietro l’angolo per il general manager giallorosso

La Roma è in Giappone per una tournée invernale che la vedrà scendere in campo domani in amichevole. La squadra allenata da José Mourinho affronterà lo Yokohama Marinos, alle ore 11 in Italia. Sarà la seconda ed ultima sfida della tournée in estremo Oriente per la squadra giallorossa, anche Tiago Pinto ha raggiunto il Giappone al seguito della squadra. Il general manager giallorosso si è già mosso sul fronte del calciomercato in entrata, mentre un affare in uscita è alle porte in vista di gennaio.

Tiago Pinto, dopo aver piazzato il colpo Ola Solbakken a parametro zero in entrata, deve pensare anche al fronte delle cessioni in vista di gennaio. In casa Roma è diventato di stretta attualità il futuro di Rick Karsdorp, l’addio al terzino destro olandese è inevitabile dopo la rottura totale dei giorni scorsi. In Italia il laterale ex Feyenord è stato accostato alla Juventus, che sembrerebbe intenzionata a virare su altri profili per pescare un vice Cuadrado a gennaio. Ma Tiago Pinto può sfruttare un doppio assist servito dalla Ligue 1, i prossimi giorni saranno quelli decisivi.

In attesa del summit finale tra Rick Karsdorp e la Roma e con la Juventus sempre più distante all’olandese Pinto può tornare a guardare in Francia per piazzare i giocatori in uscita. Come riporta il sito Foot-sur7.fr il Marsiglia è ancora in corsa per aggiudicarsi il laterale olandese della Roma. La concorrenza che il club transalpino potrebbe incontrare, con la Juventus ormai defilata, è interna in Ligue 1. Anche il Lione è segnalato sulle tracce di Rick Karsdorp, con la tentazione scambio che coinvolgerebbe il centrocampista Aouar. Ma i rapporti con il Marsiglia sono ottimi per Pinto, vedasi in uscita i casi Pau Lopez e Cengiz Under. La scelta del general manager è imminente ed inevitabile, in Francia il doppio assist è alla portata del portoghese.