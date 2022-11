Calciomercato Roma, cessione Karsdorp 🛫 : Pinto ha la soluzione 🤝

La Roma deve ancora risolvere il caso legato al futuro di Rick Karsdorp: Tiago Pinto potrebbe aver trovato la soluzione per l’olandese

Il futuro di Rick Karsdorp è diventato un vero e proprio caso da risolvere per la Roma. Tutto è iniziato dopo Sassuolo-Roma, quando l’atteggiamento dell’olandese una volta entrato in campo ha provocato lo sfogo di José Mourinho, che ha portato alla conseguente esclusione del terzino dai convocati contro il Torino. Lì si è creata una spaccatura tra il giocatore e l’allenatore che ormai sembrerebbe impossibile da ricucire.

Karsdorp inoltre non ha risposto alla convocazione a Trigoria per la ripresa degli allenamenti, dando ulteriore conferma della frattura che si è creata. L’unica via al momento sembrerebbe l’addio immediato dell’olandese dalla capitale, con Tiago Pinto che potrebbe avere la soluzione perfetta.

Calciomercato Roma, soluzione Turchia per Karsdorp: sondaggio per l’olandese

Il calciomercato invernale è ormai alle porte ma la Roma e gli altri club lavorano già da tempo per acquisti e cessioni. A Trigoria la grana da risolvere è quella legata al futuro di Rick Karsdorp, il cui rapporto con Mourinho ormai sarebbe arrivato a un punto di non ritorno.

Tiago Pinto è alla ricerca di un nuovo club per l’olandese e potrebbe avere una soluzione. Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, alcuni club della Turchia avrebbero effettuato dei sondaggi per Karsdorp. Fino ad ora non ci sarebbero ancora offerte ufficiali ma quella turca potrebbe essere la soluzione giusta per l’olandese vista la disponibilità economica di alcuni club. Sulle sue tracce continua inoltre a esserci la Juventus, oltre ad alcuni club olandesi e francesi, ma la Turchia potrebbe rappresentare la soluzione immediata al caso Karsdorp.