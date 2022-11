Calciomercato Roma, non si torna indietro: fissato l’incontro decisivo

La Roma ha preso la sua decisione e ormai non si torna più indietro: fissato l’incontro decisivo che stabilirà il futuro

La tournee in Giappone sta per volgere al termine per la Roma, che martedì tornerà nella capitale. Domani ci sarà l’ultima amichevole contro lo Yokohama e poi si partirà. Una volta tornato in Italia avrà molto da fare Tiago Pinto, che dovrà pianificare le mosse giallorosse nel calciomercato invernale. In particolare bisogna risolvere la situazione legata al futuro di Rick Karsdorp.

Per il terzino olandese ormai il destino sembrerebbe essere segnato e sarà lontano dalla Roma. Tiago Pinto dovrà trovargli una nuova sistemazione e nel frattempo è stata fissata la data decisiva.

Calciomercato Roma, addio Karsdorp: martedì l’incontro decisivo

Il futuro di Rick Karsdorp ormai è deciso. Il terzino olandese lascerà la Roma il prima possibile dopo la rottura con José Mourinho. La frattura tra tecnico e calciatore è insanabile e così Tiago Pinto è al lavoro per cercargli una nuova destinazione, con la Juventus alla finestra e diversi club esteri che continuano a osservarlo con interesse.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, martedì ci sarà l’incontro decisivo tra l’entourage del calciatore e il club giallorosso per definire le condizioni della cessione dell’olandese. Dunque ormai l’avventura di Rick Karsdorp alla Roma è giunta al capolinea, ora resta solo da definire come e dove avverrà la cessione dell’olandese.