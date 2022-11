Calciomercato Roma, gol storico e addio: resta in Serie A

Calciomercato Roma, buoni rapporti e possibile svolta nella trattativa. Cambia casacca ma non campionato, gli ultimi aggiornamenti.

Come più volte osservato, questa parentesi del Mondiale in Qatar avrebbe assunto una certa importanza anche ai fini del calciomercato. Questo soprattutto alla luce dell’importanza che la campagna acquisti invernale ricoprirà per allenatori e dirigenti, consapevoli di poter impattare con nuovi arrivi e rinforzi sul futuro cammino delle squadre, attese da un decisivo e ravvicinatissimo corpo di impegni che li terrà occupati fino alla prima settimana di giugno.

Tanti dialoghi e trattative sono certamente avviate ma, come capita sempre nelle grandi occasioni, la manifestazione del Mondiale sarà anche possibile vetrina per tanti giocatori, più e meno noti e fortemente intenzionati a dimostrare il proprio valore in un momento così importante. Non solo, dunque, una certa attenzione ai diversi calciatori già sotto contratto per capirne stato di forma e per sperare di non assistere ad alcun infortunio ma anche monitoraggio nei confronti di quei profili che potrebbero stimolare l’attenzione dei club.

In Qatar, non mancano certamente giocatori di degnissima fattura e potenzialmente coinvolgibili in trattative e scenari da concretizzare a partire dal prossimo gennaio. Restando in casa Roma, la speranza di José Mourinho è quella di poter abbracciare nuovi elementi da inizio 2023, dopo aver già assistito all’approdo di Ola Solbakken.

Calciomercato Roma, gol storico e possibile futuro Viola: le ultime su Sabiri

Proprio in questi minuti, poi, sono giunti significativi aggiornamenti su un calciatore divenuto fresco protagonista della seconda giornata di questi giornata. Ci riferiamo a Abdelhamid Sabiri, trequartista della Sampdoria reduce dal gol decisivo contro il Belgio, arrivato su calcio di punizione.

Al di là del significato storico di tale marcatura (la prima su punizione per la nazionale marocchina), si segnali come il talento dei liguri si trovi adesso in una fase decisiva per il proprio futuro. Pur avendo dimostrato anche in Serie A di avere margini di crescita e caratteristiche a dir poco importanti, ha giocato pochissimo in questa prima parentesi di campionato a causa della difficoltà di Stankovic nel ritrovargli una giusta posizione.

Sul suo conto, Calciomercato.com ha da poco riferito significativi aggiornamenti. Finito nel mirino anche della Roma in passato, infatti, Sabiri potrebbe approdare alla Fiorentina. Italiano lo stima da tempo e vede in lui il giusto rinforzo da sfruttare alle spalle del centravanti. A favorire la trattativa potrebbero essere proprio i buoni rapporti tra l’agente, Michelangelo Minieri, e il club toscano.