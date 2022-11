Calciomercato Roma, anche il Milan non molla la presa per Zaniolo: Juventus avvisata. Ecco cosa potrebbe accadere.

Uno dei dossier che inevitabilmente Pinto dovrà passare al vaglio è quello relativo a Nicolò Zaniolo. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il contratto del gioiello della Roma scade nel 2024.

Scenario da monitorare con estrema attenzione, anche perch√© i colloqui tra Pinto e Vigorelli non hanno portato alla fumata bianca tanto attesa. Sebbene le parti in causa abbiano comunque ribadito la propria volont√† di trovare un punto d’unione, la stretta di mano non √® stato ancora suggellata dalla firma sul contratto. Se qualche settimana fa le sensazioni a riguardo erano alquanto positivo, ora come ora nessun tipo di scenario pu√≤ essere escluso. La Roma vuole puntare su Zaniolo e il bimbo d’oro non ha chiuso affatto all’idea di continuare la sua esperienza nella Capitale, anzi. Questo status quo, per√≤, non preclude l’eventuale inserimento di altri club. Tutt’altro.

Calciomercato Roma, il Milan non molla la presa per Zaniolo

Il fatto che Zaniolo continui a restare nei radar della Juventus non sorprende affatto. Tuttavia, per il tuttocampista di Mou anche altri club sono pronti a scendere in campo. Secondo quanto riferito da “Il Tempo“, infatti, anche il Milan monitora con attenzione l’evolvere della situazione, pronta a giocare le proprie carte nel caso in cui si materializzassero le giuste condizioni. Anche nei mesi scorsi Maldini aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per Zaniolo, senza per√≤ affondare il colpo.

Nel caso in cui i rossoneri non dovessero perfezionare l’acquisto di un esterno offensivo per la corsia destra a gennaio, √® chiaro che tra qualche mese potrebbero pensare in modo pi√Ļ concreto a Zaniolo. Per l’esterno italiano, per√≤, gli estimatori non mancano neanche in Premier, con il Tottenham che gi√† in passato ha bussato alla porta della Roma. Scenario in evoluzione.