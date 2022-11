Roma, il ritorno di Totti 😍 : avvistato a Trigoria 👀

Roma, Francesco Totti torna a Trigoria. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Parlare dello storico capitano giallorosso è stata cosa naturale e scontata all’ombra del Colosseo nel corso degli ultimi anni. Inutile sottolineare l’importanza e la centralità di Francesco per questo club e per questa città, anche nella delicata fase post ritiro, di certo non meno pregna anche da un punto di vista mediatico di colonne e fiumi di inchiostro spesi su questioni interessanti l’emblema e il simbolo della Roma.

Merito dell’amore e della fedeltà da lui palesata per più di due decadi ad una piazza e una città con la quale ha creato un’osmosi eterna e che ha non a caso fatto sì che si continuasse a parlare delle sue vicende anche dopo il suo addio alla Roma. Basti pensare già alle difficoltà vissute da lui nel corso del suo primo (e unico) anno da dirigente giallorosso, confluite in un commiato dal club considerato dai più come solo temporaneo ma ad oggi ancora in corso.

Roma, Francesco Totti torna a Trigoria: ecco cosa è successo

Nonostante le diverse apparizioni allo Stadio soprattutto nel corso dell’ultima stagione, attualmente non c’è alcun vincolo contrattuale a legare Francesco Totti alla Roma. Certo, due realtà del genere non saranno mai totalmente slegate ma, anche alla luce di una parentesi biografica non proprio semplice a livello privato, Francesco sembra aver dedicato la sua attenzione a questioni slegate dagli interessi del club dei Friedkin.

Ciononostante, risuona sempre come romantica e affascinante la notizia della sua presenza in ambienti che abbiano rappresentato il suo passato e ai quali lui, così come i tifosi della Roma, sia legato da ricordi più e meno belli. Non è passata inosservata, proprio per tale motivo, la sua presenza in quel di Trigoria nel corso della giornata odierna. Insieme alla nuova compagna, Noemi Bocchi, Totti ha infatti presenziato al centro sportivo Fulvio Bernardini per assistere alla partita del figlio Cristian con l’Under 18, contro il Cesena.