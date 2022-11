Terremoto Juventus, si è dimesso tutto il CDA: UFFICIALE, lascia anche Agnelli

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus: si è dimesso tutto il CDA. Le ultimissime.

La sosta per i Mondiali si sarebbe dovuta configurare come un momento di apparente stasi per i club di Serie A, ed invece ciò che è successo in casa Juventus ha del clamoroso. Tutto il CDA del club bianconero, infatti, si è dimesso. Un ribaltone che definire sorprendente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Lascia anche il presidente Andrea Agnelli, e con lui il vice presidente Pavel Nedved, mentre Arrivabene manterrà la carica di Amministratore delegato. Si aspettano soltanto i comunicati ufficiali di Exor per mettere il sigillo definitivo su una rivoluzione totale: è comunque finita l’era di Andrea Agnelli alla guida della “Vecchia Signora”. Ecco uno stralcio della nota diramata dal club bianconero sul proprio sito ufficiale:

“Su proposta del Presidente Andrea Agnelli e onde consentire che la decisione sul rinnovo del Consiglio sia rimessa nel più breve tempo possibile all’Assemblea degli Azionisti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione hanno dichiarato di rinunciare all’incarico.

Per le stesse ragioni, ciascuno dei tre amministratori titolari di deleghe (il Presidente Andrea Agnelli, il Vicepresidente Pavel Nedved e l’Amministratore Delegato Maurizio Arrivabene) ha ritenuto opportuno rimettere al Consiglio le deleghe agli stessi conferite. Il Consiglio ha, tuttavia, richiesto a Maurizio Arrivabene di mantenere la carica di Amministratore Delegato.

Juventus, dimissioni Agnelli: i motivi alla base della decisione

Come riferito da calciomercato.it, alla base della clamorosa decisione presa dai vertici dirigenziali juventini ci sarebbero le novità inerenti l’indagine Prisma condotta dalla Procura di Torino. Sviluppi che hanno portato il presidente Agnelli a rassegnare le dimissioni. Un ruolo non trascurabile, poi potrebbe essere stato ricoperto dalla carta Ronaldo, su cui non sono esclusi sviluppi a sorpresa.