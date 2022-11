Allarme Roma, infortunio muscolare in Giappone: esce disperato

Roma in allarme in Giappone, infortunio muscolare e cambio immediato. Il calciatore lascia il campo quasi in lacrime durante l’ultima amichevole

La Roma è in campo a Tokyo contro lo Yokohama Marinos, per la seconda ed ultima amichevole della tournée in Giappone. La squadra giallorossa dopo il primo impegno amichevole concluso a reti bianche è andata subito sotto contro la squadra campione di Giappone. Brutti segnali per José Mourinho non solo dal gioco espresso, in particolare un grave errore stavolta commesso dal secondo portiere Mile Svilar, ma anche dall’infermeria arriva una nuova cattiva notizia. Nuovo infortunio muscolare, lascia il campo immediatamente e quasi in lacrime a Tokyo.

La Roma sta per concludere la tournée in Giappone con l’ultima amichevole in programma a Tokyo. Dopo la prima sfida che ha visto la squadra giallorossa pareggiare per 0-0 contro il Nagoya Camprus ora i ragazzi di José Mourinho stanno affrontando lo Yokohama Mariners. La squadra campione della J-League nipponica sta mettendo in crisi i giallorossi, sotti per 2-0 dopo i primi quarantacinque minuti a Tokyo. Ma la notizia peggiore per José Mourinho arriva dall’infermeria, nuovo infortunio muscolare e cambio immediato. Il giovanissimo lascia il campo quasi in lacrime alla mezz’ora di gioco.

Roma-Yokohama, infortunio muscolare per Tahirovic e cambio immediato

Il calciatore che più si stava mettendo in mostra in estremo Oriente è il giovane Benjamin Tahirovic, che è stato costretto al cambio immediato dopo un infortunio muscolare. Alla mezz’ora del primo tempo contro lo Yokohama il giovanissimo svedese, su cui José Mourinho sta puntando ultimamente, si è fermato dopo un recupero in difesa ed ha chiesto immediatamente il cambio alla panchina giallorossa. Al trentaduesimo minuto è subentrato Edoardo Bove al suo posto, con Tahirovic che ha lasciato il campo a Tokyo quasi in lacrime. Il volto del giovane era disperato, coperto dalla maglia al momento della sostituzione. Impossibile da nascondere tutta la delusione di un calciatore che stava riuscendo ad emergere agli ordini del tecnico portoghese.