Roma, conferma Special: Mourinho punta su di lui

José Mourinho non ha mai nascosto la sua ammirazione per lui e arriva a questo proposito una conferma Special: il tecnico punta su di lui

Si chiude oggi la tournee della Roma in Giappone. Dopo l’amichevole pareggiata 0-0 contro il Nagoya, oggi la squadra di Mourinho affronterà l’ultimo test in Asia contro lo Yokohama Mariners, campioni in carica del Giappone. Sicuramente rispetto alla partita precedente si spera di vedere maggiore spettacolo e magari qualche gol, elemento principale mancato venerdì scorso.

Nello scegliere la formazione titolare per la partita di oggi José Mourinho lancia un messaggio importante sul futuro di un calciatore. Lo ‘Special One’ non ha mai nascosto l’ammirazione per lui e dimostra anche oggi di puntarci molto.

Roma-Yokohama, le formazioni ufficiali: Mourinho sceglie ancora Tahirovic titolare

Ultimo test prima di tornare a casa per la Roma, che chiude oggi la tournee in Giappone affrontando i campioni dello Yokohama Mariners. Per la partita di oggi José Mourinho ha ovviamente effettuato qualche cambio rispetto all’undici titolare che scese in campo contro il Nagoya, però con una conferma importante.

Infatti anche oggi a partire dal primo minuto sarà Benjamin Tahirovic, centrocampista della Roma classe 2003 che ha esordito contro il Torino e che più volte è stato pubblicamente elogiato da Mourinho. Un segnale che Mourinho punta forte su di lui. Poi in difesa è stato confermato anche Missori su una fascia, titolare nella precedente partita, mentre sull’altra agirà Celik. Difesa a tre con Smalling, Kumbulla e Ibanez. A centrocampo Matic vicino a Tahirovic e Camara un po’ più alto insieme a El Shaarawy, dietro alla punta Abraham.

Roma: Svilar, Missori, Kumbulla, Smalling, Ibanez, Celik, Matic, Tahirovic, Camara, El Shaarawy, Abraham.