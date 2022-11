Nuova conferma ufficiale per la costruzione dello stadio di proprietà della Roma. L’assessore allo Sport delinea le nuove tappe verso l’avvio dei lavori

In diretta su TV PLAY a calciomercato.it è intervenuto l'assessore Alessandro Onorato, responsabile di Turismo, Grandi Eventi e Sport della giunta Gualtieri. L'assessore ha confermato il percorso che porterà la Roma alla costruzione del suo stadio di proprietà. Ecco il punto dell'amministrazione comunale che fa chiarezza sulle prossime tappe per l'avvio del progetto. Ecco cosa manca per la posa della prima pietra, la famiglia Friedkin vuole arrivare in fondo alla questione ed avviare una volta per tutte i lavori.

Passi avanti per la costruzione dello stadio della Roma, arriva una nuova conferma da parte della giunta capitolina. Nei mesi scorsi sono stati fatti passi avanti decisamente importanti, con il progetto che ha raggiunto la scrivania del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Una nuova conferma arriva in diretta, tramite l’assessore allo Sport, Turismo e Grandi eventi Alessandro Onorato. Ecco le parole dell’assessore capitolino che fa il punto sull’iter che porterà alla posa della prima pietra.

Tv Play, l’assessore Onorato sullo stadio della Roma: “L’iter va avanti”

Intervenuto in diretta alla Tv Play di Calciomercato.it l’assessore Alessandro Onorato ha fatto il punto sulla costruzione dello stadio della Roma. La proprietà Friedkin sta chiudendo le pratiche per avviare i lavori nell’area di Pietralata. Ecco la nuova conferma da parte di Onorato, che tranquillizza sull’iter del progetto: “La Roma ha presentato il progetto, un investimento importante. L’area è quella di Pietralata, l’iter sta andando avanti. La conferenza dei servizi non è un passaggio semplice ma siamo fiduciosi.” L’ultimo scoglio prima dell’avvio dei lavori sembra proprio la conferenza dei servizi, qualora anche questo scalino venisse superato si potrà arrivare finalmente alla posa della prima pietra.

Non è un mistero che la proprietà statunitense della Roma vuole sfatare una volte per tutte il tabù sullo stadio di proprietà in casa giallorossa. L’assessore allo Sport della giunta Gualtieri ha annunciato le nuove tappe decisive. Ben diversa la situazione in casa Lazio, infatti le parole di Onorato sulla società guidata da Lotito descrivono un quadro ben diverso: “Se la Lazio vuole presentare un progetto siamo ben lieti di valutare in base alle norme. Ad oggi non è stato presentato niente, noi crediamo che Roma e Lazio debbano avere uno stadio, crediamo che bisogna farlo.”