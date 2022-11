Calciomercato, accordo choc con Ronaldo: firma fino al 2025

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ormai vicino alla svolta definitiva: il portoghese sta per firmare un accordo a cifre folli fino al 2025

Con il calciomercato invernale che si avvicina, il protagonista è sempre lui, Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato al centro delle ultime sessioni per i trasferimenti, vista la volontà di lasciare il Manchester United. La separazione dai ‘Red Devils’ è già arrivata con la rescissione del contratto, ma CR7 è ancora senza squadra. Al Mondiale in Qatar sta dimostrando di poter dare ancora molto, con un gol segnato e uno tolto per mancato tocco del pallone.

Il suo futuro, che verrà ufficializzato sicuramente dopo il Mondiale, sembrerebbe ormai essere vicino al punto di svolta. Firma in arrivo con il club arabo con cifre folli fino al 2025.

Calciomercato, Ronaldo vicino alla firma con l’Al Nassr: 200 milioni di euro a stagione

Il futuro di Cristiano Ronaldo piano piano sta prendendo una strada sempre più definita, che dovrebbe portare in Arabia Saudita. L’attaccante ora impegnato al Mondiale con il Portogallo è vicino a scegliere la sua nuova squadra e per la prima volta potrebbe lasciare il calcio europeo.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’ la firma con l’Al Nassr sarebbe ormai vicina. Il club arabo offre a Cristiano Ronaldo un contratto da 200 milioni a stagioni per due anni e mezzo, ovvero fino al 2025. Nessuna offerta potrebbe essere economicamente comparabile a questa e dunque la firma di CR7 potrebbe essere in arrivo, dicendo addio alla tanto amata Champions League e al calcio europeo.