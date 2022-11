Calciomercato Roma, offerta immediata: 12 milioni e addio Serie A

Calciomercato Roma, pronta un’offerta di quasi 12 milioni di euro. Bruciate le big della Serie A e anche la concorrente della Liga

C’è un elemento che piace a molte squadre in Italia – tra le quali, ovviamente, anche la Roma – che potrebbe però prendere la via della Premier League nel prossimo mese di gennaio. Ma occhio a quello che potrebbe anche essere un inserimento di una big dela Liga. Insomma, piace a tutti, non solo in Serie A, dove al momento gioca.

Il profilo è quello di Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, 22 anni, che è impegnato al Mondiale con la sua nazionale, la Polonia di Zalewski. Il difensore della formazione ligure è entrato anche nel radar di Pinto nel corso di queste ultime settimane. Un elemento che ha già quindi esperienza nel nostro campionato e che non avrebbe bisogno di nessun periodo di ambientamento. Ecco perché piaceva e piace a Mourinho. Anche se, come confermato dal giornalista Ekrem Konour, il West Ham sarebbe pronto a fare un’offerta importante già nel prossimo mese di gennaio.

Calciomercato Roma, West Ham forte su Kiwior

Il club inglese infatti potrebbe mettere sul piatto la bellezza di 10 milioni sterline – al cambio 11,6 milioni di euro – che potrebbero spingere lo Spezia a cederlo immediatamente. Ma occhio, come detto, a quello che potrebbe essere un inserimento importante dalla Liga, precisamente dall’Atletico Madrid, che negli ultimi anni sta guardando con estremo interesse alla Serie A, che ci potrebbe provare con un’offerta last minute per strapparlo al massimo campionato italiano.

Insomma, Roma, Napoli e Juventus, che a quanto pare ci avevano messo gli occhi addosso, bruciate dalla concorrenza.