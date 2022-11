Calciomercato Roma, intreccio doppio: Pinto vuole il colpo Mondiale. Piovono conferme, nel mirino ci sarebbe il difensore da affrontare in Europa

Non pensa solamente a gennaio Tiago Pinto. Ma il gm portoghese della Roma pensa anche a quelli che potrebbero essere i colpi per la prossima stagione. Probabilmente la Roma interverrà in tutti i reparti ma in uno, in particolare, servirà qualcosa in più. Qualche sforzo economico che evidentemente è mancato nel corso della passata sessione di mercato.

Parliamo della difesa, ovviamente: Mourinho voleva un centrale mancino per rinforzare il pacchetto arretrato e questo non è arrivato anche perché si è fatto male Wijnaldum e le risorse sono state indirizzate verso Camara. Una situazione che però prima o poi dovrà essere risolta, anche perché non si conosce del tutto il futuro di Smalling. Anche per una certa cautela quindi, Pinto, starebbe guardando con molto interesse al difensore del Salisburgo Pavlovic.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Pavlovic

Conferme sul possibile interesse infatti arrivano oggi da TuttoSport, che sottolinea come il difensore adesso impegnato al Mondiale con la nazionale serba potrebbe tornare nel mirino di una squadra della Capitale dopo che nel 2019 non superò le visite mediche con la Lazio. Pavlovic verrà incrociato dalla Roma nei prossimi mesi, in Europa League, quando ci sarà il doppio confronto nei playoff della competizione europea.

Classe 2001, centonovantaquattro centimetri di altezza, Pavlovic è un gigante che potrebbe anche sostituire il difensore inglese qualora lo stesso decidesse di non utilizzare quella clausola che gli permetterebbe di rinnovare per un anno il suo accordo in scadenza. O magari potrebbe anche essere inserito in rosa per rinforzare, come detto, la difesa di Mou. La concorrenza non è poca comunque. E nemmeno il prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un super investimento.