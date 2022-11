Sanzioni alla Juventus, arriva il comunicato ufficiale

il club bianconero ha pubblicato una nota in cui parla di ogni possibile sanzione sportiva che potrebbe ricevere dopo il recente terremoto

Un nuovo terremot0 ha colpito la Juventus in questi giorni. A inizio settimana, infatti, il Consiglio di Amministrazione del club ha deciso di dimettersi in blocco prendendo tutti di sorpresa. La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo con tutti i tifosi in apprensione per conoscere nuove informazioni riguardo l’evento. Tutte le alte cariche in grado nella Vecchia Signora hanno lasciato il club in seguito all’inchiesta della Procura di Torino riguardante l’accusa di falso in bilancio.

Ad aggravare la situazione anche le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per ben due volte l’assemblea con gli azionisti del club. Il presidente de LaLiga ha espresso il desiderio di vedere penalizzata la Juventus, dopo aver attaccato sui suoi profili social il presidente del club torinese. Il numero uno del campionato spagnolo, poi, ha accusato Agnelli di aver voluto ingannare il calcio con il progetto della Superlega e le sue dimissioni sono per lui una grande notizia.

Caos Juventus, “Ogni sanzione sportiva risulterebbe infondata”

In seguito alla notizia in molti si sono chiesti cosa rischia la Juventus. Per ora, il club bianconero potrebbe subire una penalizzazione di uno o più punti in classifica. Per prevenire questo scenario, però, i torinesi hanno emesso un comunicato ufficiale in cui sostengono che, in assenza di alcuna alterazione contabile, ogni sanzione sportiva risulterebbe infondata. Una presa di posizione del club che rivendica l’impossibilità di penalizzare il club.