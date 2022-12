“Operazione vincente”: doppio assalto alla Roma

“Operazione vincente” quella di un ritorno di Abraham in Premier League: Arsenal e Aston Villa pronte all’assalto. Ma il giocatore pensa solo alla Roma

La situazione Abraham continua a tenere banco in casa Roma: l’attaccante inglese ha disputato una prima parte di stagione troppo al di sotto delle aspettative e anche nella tournée prima dei 12 giorni di vacanza concessi da José Mourinho ha deluso. Sognava il Qatar Tammy con la sua nazionale, e invece si è ritrovato in Giappone per colpe ovviamente tutte da attribuire a quello che è stato il suo impatto in questa prima parte di annata. Quasi nullo.

Come tutti sappiamo il Chelsea alla fine di questo campionato potrebbe esercitare il diritto di recompra per 80 milioni di euro: una cifra che a quanto pare i Blues non vogliono investire. Ma questo non frena le voci di un possibile quanto probabile interesse di altri club di Premier League che potrebbero bussare alla porta della Roma per chiedere delle informazioni, convinte, secondo quanto riportato da Repubblica oggi, che l’operazione ritorno possa essere quella “vincente”.

Calciomercato Roma, doppio assalto per Abraham

Aston Villa e Arsenal lo monitorano con interesse spiega il quotidiano in edicola questa mattina. Che però puntualizza quello che è il pensiero dell’attaccante inglese in questo momento: c’è solamente la Roma. Con una fiducia di Mourinho da riconquistare dopo le bacchettate dello Special One e con un Olimpico che lo amava e lo ama alla follia che però adesso si aspetta uno scossone da parte sua.

Abraham nella sua carriera ha dimostrato spesso di “soffrire” le seconde stagioni, e questo sta accadendo anche alla Roma. Si spera possa essere un malessere passeggero, perché i suoi gol servono, eccome, alla squadra. Serve quel Tammy trascinatore della passata annata.