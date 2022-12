Calciomercato Roma, rinascita 💣 e nuovo addio: tre club 😳 in agguato

Calciomercato Roma, l’ultima esperienza in prestito lo ha rilanciato: tre squadre in particolare monitorano la situazione.

Le mosse della Roma in occasione delle prossime sessioni di calciomercato si orienteranno lungo una duplice direzione. Acquisti propedeutici all’innalzamento del tasso tecnico della rosa giallorossa saranno accompagnati a cessioni funzionali, dalle quali Pinto spera di ricavare un lauto tesoretto da reinvestire.

Il nodo rappresentato dalle corsie laterali, ad esempio, è un rebus ancora tutto da sciogliere. La questione legata al possibile addio di Karsdorp potrebbe portare ad una svolta importante sotto questo punto di vista, innescando un effetto domino che a quel punto coinvolgerebbe anche Odriozola. Il terzino spagnolo di proprietà del Real Madrid fa gola e non poco ai giallorossi, con il blitz di Beppe Bozzo a certificare uno status quo corroborato da un numero crescente di rumours.

C’è anche un altro calciatore che si è rimesso in gioco in maniera importante nell’ultimo periodo: ci stiamo riferendo a Bryan Reynolds, che al Westerlo sembra aver trovato il contesto ideale nel quale esprimere quelle qualità che nella Capitale si erano viste in modo troppo sporadico.

Calciomercato Roma, la rinascita di Reynolds: anche il Toronto di Insigne su di lui

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025, Reynolds chiuderà in estate la sua esperienza in prestito al Westerlo. Salvo dietrofront a sorpresa, però, l’ex Dallas non dovrebbe fare rientro nella Capitale. Come riferito da calciomercato.it, infatti, il laterale destro statunitense è finito nel mirino – tra gli altri – di tre club. Chicago Fire, il New York City FC ed il Toronto di Insigne hanno cominciato a sondare con attenzione la situazione, pronti a darsi battaglia se dovessero aprirsi scenari interessanti.

Chiaramente stiamo parlando di contatti in fase embrionale: da capire, poi, se la Roma aprirà a nuove soluzioni di prestito, o se si impunterà chiedendo una cessione a titolo definitivo. I buoni segnali lanciati da Reynolds nell’ultimo mese potrebbero contribuire ad agevolare il tutto.