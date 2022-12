Calciomercato Roma, l’intesa è totale: interviene Mourinho 👀

L’allenatore della Roma deve decidere se dare il via libera all’affare di calciomercato in vista dell’arrivo di gennaio

La Roma si prepara come tutte le altre società all’arrivo di gennaio. Con l’arrivo del nuovo anno, infatti, arriva anche il calciomercato invernale che permetterà alle rose di rinforzarsi e andare a colmare le alcune individuate nei loro reparti. Non solo acquisti, però, ma anche cessioni. I giallorossi hanno diversi giocatori che fanno gola alle altre squadre e su di loro potrebbero tentare un pressing anche in queste settimane. In piedi, infatti, ci sono diversi affari, con alcune squadre, soprattutto italiane, che bussano a Trigoria per i gioiellini di Mourinho.

Uno dei giocatori che di sicuro lascerà la Capitale è Rick Karsdorp, terzino destro ormai alla porta dopo la conferenza stampa post Sassuolo Lo Special One, senza mai nominarlo, ha accusato l’ex Feyenoord di poca professionalità ed averlo fatto pubblicamente è stato un duro colpo. Per questo motivo, il numero 2 della Roma ha dato mandato al suo agente di trovare una nuova squadra, così come gli ha consigliato lo stesso Mourinho. Oltre a lui, poi, ci sono anche i giovani valorizzati dall’allenatore che piacciono molto.

Calciomercato Roma, accordo per Bove al Lecce

Come riporta il Corriere dello Sport, Edoardo Bove è finito nel mirino del Lecce che ha intenzione di migliorare il proprio centrocampo. Per farlo ha pensato al giovane centrocampista della Roma che in estate ha stregato anche Mourinho. Per il passaggio del mediano c’è l’accordo con i pugliesi che vorrebbero prenderlo in prestito con riscatto e una contro-opzione in favore die giallorossi sui 4.5 milioni di euro totali. La trattativa è in fase avanzata, con Corvino che ha studiato bene il calciatore, ma l’ultima parola spetta a Mourinho che vuole prima un sostituto.