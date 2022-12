Calciomercato Roma, Juventus avvisata: affare da oltre 20 milioni

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus e quel tetto da 20 milioni che è visto insuperabile. Cosa sta succedendo.

A causa delle note vicissitudini palesatesi una settimana prima della sosta per i Mondiali, la priorità in casa Roma è rappresentata dall’acquisto del terzino di piede destro che andrà a sostituire Rick Karsdorp.

Con l’esterno olandese è ormai calato il gelo, e la sensazione è che le prossime settimane contribuiranno a certificare definitivamente un addio che sembra essere ormai già scritto. Da capire, semmai, il prossimo club dell’ex Feyenoord, per il quale sono stati effettuati solo sondaggi esplorativi. Accostato a diverse compagini in Turchia, Karsdorp rappresenta una possibile opzione anche per la Juventus, che però sta sondando anche altre piste.

Calciomercato Roma, Juventus-Fresneda pista fredda: ritorno di fiamma per Karsdorp?

Con l’intento di regalare ad Allegri un vice Cuadrado all’altezza, nel ventaglio di nomi accostati alla “Vecchia Signora” figura anche quello di Ivan Fresneda. Il terzino destro spagnolo di proprietà del Real Valladolid ha calamitato l’interesse di diversi club. Le prestazioni del millenial classe ‘2004 non sono di certo passate inosservate, al punto che si potrebbero creare le premesse per una vera e propria asta.

Legato al club iberico da un contratto in scadenza nel 2025 e da una clausola rescissoria dal valore di 30 milioni di euro, Fresneda piace e non poco alla Juventus che, però, non è disposta a fare follie per assicurarsi lo spagnolo. Secondo quanto riferito da elgoldigital.com, infatti, i bianconeri non hanno intenzione di pagare la clausola rescissoria; dal canto suo, il Valladolid si aspettano offerte da almeno 20-25 milioni di euro, e non intendono fare sconti.

Vista la situazione, dunque, non è escluso che “Madama” possa ripiegare con convinzione su Karsdorp, che però la Roma non è disposta a regalare.