Calciomercato Roma, doppio via libera Pinto: ecco la condizione

Calciomercato Roma, decisione presa e doppio via libera per la Roma. Ecco le ultime dalla Spagna.

Sappiamo ormai bene come il calciomercato estivo non abbia permesso ai giallorossi di rinforzarsi tanto quanto ci si aspettasse. O meglio, fino alla fine del 2022 calcistico, diverse difficoltà e imprevisti hanno impedito alla squadra di Mourinho di rendere tanto quanto ci si aspettasse, senza però per questo raggiungere una posizione in classifica infelice. Certo, l’ultima settimana è stata difficile e ha chiosato una parentesi durante la quale i capitolini avevano già incontrato plurime difficoltà, seppur superandole sovente con vittorie di misura e ciniche.

Vedremo a inizio anno quella che sarà la reazione della squadra tutta, soprattutto in base a quello che sarà stato il lavoro compiuto da Mourinho e i suoi uomini in questa parentesi di congedo dalla Serie A. Un’altra discriminante molto importante sarà poi la campagna acquisti di Tiago Pinto, reduce dal fresco e importante colpo Solbakken a costo zero, da non considerarsi però come l’unico destinato a contraddistinguere il calciomercato invernale del club dei Friedkin.

Calciomercato Roma, doppio via libera del Real Betis per Tiago Pinto

Non solo, infatti, la questione Karsdorp, da affrontarsi non solo con la finalità di trovare una buona soluzione in uscita per l’olandese ma anche con l’obiettivo di ovviare bene ad una sortita che fino a qualche settimana fa sarebbe risultata inattesa. I nomi fin qui esplorati sono diversi e, tra i vari, uno dei più caldi è certamente quello di Alvaro Odriozola. Su tale fronte, non sfugga quanto riportato da Fichajes.net, legato alla posizione del Real Betis che ben interessa anche la Roma di Mourinho.

Le penne spagnole hanno infatti riportato le dichiarazioni del vicepresidente dei Verdublancos, José Miguel Lopez Catalan, che ha sottolineato come l’idea sia quella di continuare con la rosa attuale. Tradotto, difficilmente ci saranno novità a gennaio alla luce delle attuali difficoltà del club iberico, emerse anche nel corso di una campagna acquisti estiva che ha visto l’approdo dei due soli svincolati Luiz Henrique e Luiz Felipe.

Salvo offerte irrinunciabili per alcune pedine (dalle quali sarebbe poi ricavata parte degli eventuali investimenti di gennaio), il Real Betis non modificherà la rosa. Una sorta di doppio via libera, dunque, per Tiago Pinto, interessato, proprio come il Betis, non solo ad Odriozola ma anche al qualitativo centrocampista del Lione, Houssem Aouar.