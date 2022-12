Calciomercato Roma, offerta immediata: Pinto tagliato fuori

Calciomercato Roma, l’offerta è immediata e Pinto in questo modo sarebbe tagliato fuori dalla corsa al possibile colpo a parametro zero

Si parla molto, o almeno se n’è parlato, di possibili innesti in difesa per la Roma. Già la scorsa estate Mourinho avrebbe voluto un difensore per la sua squadra, anche perché probabilmente il tecnico aveva già capito di non poter contare su Kumbulla. Il difensore albanese non rientra, è evidente, più nei piani dello Special One che addirittura in qualche occasione gli ha anche preferito Vina come centrale. Tant’è che inoltre si parla anche di un possibile addio a gennaio.

In tutto questo di nomi per la Roma se ne sono fatti parecchi. Non solo per il mercato di riparazione ormai alle porte ma anche per la prossima stagione, quando sono diversi i profili interessanti e sono diversi quelli che si potrebbero muovere a parametro zero. Uno di questi, che ha il contratto in scadenza con il Leicester e non sembra avere nessuna intenzione di rinnovare, è Caglar Soyuncu, turco, classe 1996, che in diverse circostanze è stato accostato alla Roma.

Calciomercato Roma, offerta immediata dell’Atletico per Soyuncu

Pinto comunque potrebbe fare ben poco per il difensore qualora le informazioni di fichajes.net venissero confermate. Dalla Spagna infatti si parla di un’offerta immediata dell’Atletico Madrid per il turco, che potrebbe quindi prendere la via della Liga già nel prossimo mese di gennaio. La Roma, che non ha slot per gli extracomunitari, non potrebbe rilanciare e dovrebbe così, la prossima estate, cercare altre soluzioni per rinforzare la difesa di Mourinho.

Potrebbe sfumare quindi il colpo a parametro zero con Pinto costretto a guardare verso altre direzioni. Certo, magari il gm potrebbe cercare di “bloccare” il giocatore con un’offerta migliore di quella che potrebbe arrivare dall’Atletico. Ma il Leicester ovviamente, appunto per non perdere il proprio tesserato a parametro zero, potrebbe spingere per l’addio a gennaio.