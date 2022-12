Calciomercato Roma, conferma per Mourinho: ecco il “nuovo Brozovic”. Il tecnico giallorosso sembra aver trovato il regista tanto inseguito sul mercato

Il mese di gennaio è ormai dietro l’angolo. La sessione invernale di mercato è di fatto sempre più vicina e tutte le grandi o presunte tali si guardano intorno alla ricerca dei profili giusti per puntellare i rispettivi organici in vista della seconda, decisiva parte di stagione. Anche la Roma, nonostante i rigidi paletti imposti dall’accordo stipulato con la UEFA per rientrare nei parametri della nuova sostenibilità finanziaria, non disdegna la possibilità di regalare a Josè Mourinho un paio di ritocchi di qualità.

Lo Special One in più occasioni ha voluto rendere di dominio pubblico tutta la sua insoddisfazione per un approccio fin troppo al risparmio seguito dalla società giallorossa. In vista di gennaio, a parte l’arrivo dell’attaccante norvegese Ola Solbakken, Mourinho vorrebbe avere in rosa almeno due o tre rinforzi di spessore: un difensore centrale di qualità, un esterno destro al posto dell’ormai epurato Rick Karsdorp e un centrocampista di lotta e di governo.

Ma ad oggi la sensazione è che in nessuno di questi tre ruoli il direttore generale Tiago Pinto sia in grado di intervenire investendo cifre di rilievo. Al massimo la Roma potrebbe contemplare un’operazione low cost in entrata solo però dopo aver realizzato qualche cessione più o meno remunerativa.

Calciomercato Roma, la conferma per Mourinho:”Tahirovic sarà il nuovo Brozovic”

Ma in uno di questi ruoli, forse il più importante, il giocatore che Josè Mourinho chiede da oltre un anno con particolare insistenza potrebbe essere già in casa. Stiamo parlando del giovanissimo regista di centrocampo Benjamin Tahirovic, diciannovenne svedese che ha brillato nella prima amichevole disputata dai giallorossi nel corso della mini tournèe in Giappone. Secondo l’ex tecnico dell’Under 18 giallorossa, Aniello Parisi, intervenuto sulle frequenze dell’emittente Teleradiostereo, Tahirovoci è una garanzia per il futuro.

“Tahirovic è un centrocampista moderno dotato di grande fisicità, personalità e coraggio nella costruzione del gioco, sia nel corto che nella lunga gittata. Per azzardare un confronto somiglia molto al centrocampista dell’Inter Brozovic e nel futuro potrebbe diventare un top player di quel genere”

La Roma seocndo Parisi deve puntare su Tahirovic e farlo crescere nei tempi giusti: “I suoi punti di forza sono la tecnica e la visione di gioco, ha grande precisione e forza nel tiro dalla distanza, buoni tempi anche di inserimento, non disdegna di attaccare l’area avversaria, ma deve migliorare tatticamente e sul piano fisico”.