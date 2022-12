Calciomercato Roma, addio Abraham a gennaio: lo vogliono subito

Calciomercato Roma, può essere decisivo ciò che accade nel Mondiale in Qatar. Possibile ritorno di fiamma per Abraham in vista della finestra di gennaio

I Mondiali in Qatar sono entrati nel vivo, quest’oggi la seconda giornata degli ottavi di finale della competizione. La Polonia è stata eliminata agilmente dalla Francia, finisce il Mondiale per Nicola Zalewski, un odei quattro romanisti convocati in Qatar. Ancora zero minuti invece per Paulo Dybala, finora sempre in panchina per scelta tecnica il numero 21 giallorosso. Tammy Abraham invece non è stato convocato dall’Inghilterra di Gareth Southgate, ma il Mondiale in Qatar può risultare a sorpresa decisivo per il suo futuro in ottica calciomercato invernale.

Il commissario tecnico dell’Inghilterra, che in questi minuti sta giocando contro il Senegal negli ottavi del Mondiale in Qatar, ha escluso il numero 9 della Roma. La punta giallorossa paga una prima parte di stagione decisamente sottotono, ed i numeri sono lì a sottolinearlo. Al suo primo anno in maglia giallorossa Tammy Abraham ha messo a referto la bellezza di 27 reti in 53 presenze, finora alla seconda stagione con la Roma il bottino è decisamente più magro: 4 gol in 20 presenze. Ma il Mondiale in Qatar può stravolgere il suo futuro professionale, a partire dalla finestra di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, tegola Jesus per l’Arsenal: torna di moda Abraham

In Qatar è arrivato l’infortunio di Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal di Arteta. I Gunners guidano la Premier League con 5 punti di vantaggio sul Manchester City di Guardiola, e lo stop del brasiliano rappresenta una vera e propria tegola per il club londinese. Club pronto a tornare all’assalto di Tammy Abraham, che finì nei radar dell’Arsenal proprio mentre Tiago Pinto cercava di chiudere l’operazione col Chelsea, un anno e mezzo fa. Ora, secondo quanto riporta il sito Londonworld.com, i Gunners sono pronti a tornare a bussare alla porta dell’attaccante inglese. L’assalto della squadra di Arteta potrebbe materializzarsi tra poche settimane, e potrebbe cambiare tutto in casa Roma a gennaio. Lo stesso Tammy Abraham non ha mai chiuso le porte ad un ritorno in Premier League.