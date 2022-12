Calciomercato Roma, doppio gioco Pinto: ribaltone in corsia

Calciomercato Roma, nuovo colpo di scena per la corsia laterale: la questione riguardante il possibile erede di Karsdorp è sempre più calda.

Nella sessione invernale di calciomercato che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti sono diversi gli intrighi che la Roma dovrà per forza di cose sciogliere.

La tematica più spinosa, per le ben ovvie conseguenze che potrebbe arrecare, è quella legata al futuro di Rick Karsdorp. La frattura con il terzino olandese sembra ormai essere irreparabile, al punto che un addio già a gennaio dell’ex Feyenoord si sta configurando come l’opzione più credibile. Pinto è già all’opera per riuscire a mettere a segno un duplice obiettivo: concretizzare la cessione di Karsdorp (magari a titolo definitivo, per poter intascare un discreto tesoretto da re-investire), e portare all’ombra del Colosseo il suo erede. Sotto questo punto di vista, trapelano delle novità da prendere in esame.

Calciomercato Roma, Bellerin più di Odriozola: le ultime sull’erede di Karsdorp

Come vi avevamo anticipato, una delle piste più calde per il dopo Karsdorp è quella che porta ad Odriozola del Real Madrid. I Blancos sono disposti ad un forte sconto pur di cedere l’ex esterno della Fiorentina. Il blitz in Italia di Beppe Bozzo sembrava essere propedeutico ad una possibile fumata bianca in tempi relativamente brevi, ma la Roma nel frattempo sta continuando a giocare su più tavoli.

Secondo quanto riferito da Daniele Longo, in queste ore nel dossier di Pinto sarebbe balzata in pole position la candidatura di Bellerin. Già accostato alla Roma qualche settimana fa, l’ex laterale destro dell’Arsenal è ormai in rotta di collisione con il Barcellona. Dopo aver manifestato apertamente il desiderio di cambiare aria, Bellerin sarebbe tornato prepotentemente in auge in orbita Roma. Ricordiamo che il classe ’95 è legato ai catalani da un contratto in scadenza nel 2023.