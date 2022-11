Calciomercato Roma, maxi intreccio con la Juve: scacco matto Pinto

Calciomercato Roma, intreccio con Juventus e Real Madrid: le ultime sulla telenovela riguardante Karsdorp.

Il laterale olandese è finito da qualche giorno sulla bocca di tutti, protagonista di una presa di posizione non esplicita ma comunque chiara da parte di un Mou che, anche con le scelte successive, ha lasciato intendere di non aver gradito l’atteggiamento del terzino olandese, sebbene non sia stato mai nominato esplicitamente dal tecnico lusitano.

Il caso però è esploso in tutta la sua problematicità, al punto che la sensazione è che la sosta per i Mondiali sia arrivata al momento giusto per la Roma, reduce da un trend in chiaroscuro. Contro il Torino non è arrivata la vittoria che ci si aspettava: soltanto l’ingresso in campo di Paulo Dybala ha contribuito a rivitalizzare la manovra giallorossa. Anche la prossima sessione invernale di calciomercato, sotto questo punto di vista, si carica di una valenza da non trascurare, con Tiago Pinto che potrebbe rimpolpare l’organico con acquisti funzionali all’idea di gioco di Mourinho. Stando così le cose, trovare un erede di Karsdorp potrebbe diventare a stretto giro di posta il primo obiettivo in casa Roma.

Calciomercato Roma, Odrizola-Karsdorp: le mosse della Juve e la risposta giallorossa

Ed ecco che, volente o nolente, anche la Juventus è chiamata in causa. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di un esterno di piede destro polivalente, in grado di far rifiatare Juan Cuadrado, non sempre al top della forma. Cherubini avrebbe già da tempo cominciato a scandagliare il terreno, alla ricerca del profilo giusto. Diversi i nomi sul taccuino della “Vecchia Signora”, che avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi non solo per Karsdorp, ma anche per Odriozola. Al momento la Juve non ha ancora affondato il colpo, limitandosi ad osservare la situazione, pronta ad intervenire nel caso in cui Roma e Real Madrid dovessero aprire a soluzioni vantaggiose.

Nel caso in cui Cherubini entrasse nell’ordine di idee di fiondarsi su Karsdorp, è chiaro che il profilo di Odriozola a quel punto potrebbe ritornare in auge per la Roma, anche perché il Real Madrid pare essere intenzionato a privarsi dell’ex esterno della Fiorentina anche con la formula del prestito con riscatto.