Terremoto Juve, la Roma mette la freccia sul mercato

Calciomercato Roma, futuro tutto da scrivere e doppia alternativa in Serie A. Tiago Pinto si trova di fronte a un bivio, Mourinho decisivo.

Quest’ultimo ha sempre avuto nel corso degli ultimi anni un’importanza e una centralità non sdegnabili e nelle quali i tifosi giallorossi hanno confidato non poche speranze, anche e soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Il momento non nobilissimo appena affrontato da Pellegrini e colleghi ci restituisce, dunque, la consapevolezza che non poca fiducia è rivolta proprio nei confronti del tecnico, a detta di molti (seppur non tutti) elemento al quale aggrapparsi e nel quale confidare ciecamente.

Troppo importante la centralità e il carisma da lui ottenuti nel corso della sua pluridecennale carriera per credere che il futuro e il bene della squadra possa prescindere dalla sua presenza. Questo non solo alla luce delle innegabili competenze e conoscenze tattiche dello Special One ma anche della centralità da lui avuta anche nel corso del calciomercato per provare a impattare e risultare decisivo nella concretizzazione di affare importanti e, in un primo momento, inattesi.

Calciomercato Roma, addio in estate: doppio scenario in A per il portiere

Su tale fronte, l’importanza di José risulta destinata ad avere un impatto nobile anche ai fini di uno scenario del quale si sta discutendo da non poco tempo e che Tiago Pinto e colleghi dovranno affrontare con fermezza e veemenza nei prossimi mesi. Le esigenze della squadra sono note a tutti e a Trigoria si sta certamente lavorando per apparecchiare nel modo giusto trattative che garantiscano approdi funzionali e non utopistici dopo Natale.

Ragionando a più lunga gittata, c’è una questione che andrà certamente attenzionata, soprattutto la prossima estate. Ci riferiamo a quella legata al portiere, alla luce del non grandissimo impatto di Svilar, arrivato a parametro zero la scorsa estate e di un Rui Patricio del quale il connazionale Mou continua ad avere grande stima. Questa non cancella però la consapevolezza di dover cercare alternative fresche.

Tra le varie, come raccontatovi in esclusiva già diverso tempo fa, continua a registrarsi il doppio scenario in Serie A. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la Roma continua ad essere vigile su Guglielmo Vicario e Marco Carnesecchi. Annoverabili tra i più talentuosi nel ruolo di estremo difensore in Italia, sono valutati circa 10 milioni di euro, forse pure un paio in più.