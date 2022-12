Calciomercato Roma, annuncio 🗣 a sorpresa: “Voglio tornare 🔥”

Calciomercato Roma, la rivelazione che cambia le carte in tavola: l’apertura è immediata. Ecco quanto riferito a “Il Tempo”.

Le prossime mosse di mercato di Tiago Pinto saranno volte al raggiungimento di un duplice obiettivo. Il GM della Roma vuole infatti puntellare l’organico con innesti di qualità e funzionali al progetto tecnico di José Mourinho. Nello stesso tempo, però, i giallorossi si preparano a salutare quelle pedine non indispensabili per lo Special One.

Le attenzioni della Roma sono rivolte inevitabilmente al mercato degli esterni. Il futuro di Karsdorp, ad esempio, potrebbe rivelarsi di nevralgica importanza sotto questo punto di vista. Pinto si è mosso da tempo per tastare il terreno in vista di un sostituto all’altezza, e sta caldeggiando diverse piste. In estate farà poi ritorno nella Capitale Bryan Reynolds, reduce dall’esperienza in prestito al Westerlo. I minuti messi nelle gambe in terra belga hanno rivitalizzato l’ex terzino del Dallas, che ha ritrovato motivazioni e giocate di qualità.

Calciomercato, Reynolds e quella voglia di Roma: “Nella mia testa ci sono i giallorossi”

Sensazioni confermate dallo stesso Reynolds, che nel corso di un’intervista rilasciata a “Il Tempo” ha fatto il punto della situazione, esternando il suo punto di vista: “Sono davvero contento di questa prima parte di stagione, sto giocando e questo è importante per la mia crescita e per la mia carriera. Futuro? Voglio tornare alla Roma, nella mia testa ci sono ancora i giallorossi. Hanno investito molti soldi su di me e voglio ricambiare il favore al club che mi ha cambiato la vita. Spero che anche loro mi vedano come un giocatore della Roma in futuro.”

Staremo a vedere ciò che succederà. Nelle ultime settimane ci sono stati dei sondaggi da diversi club in Mls per provare a tastare la situazione. Un ruolo decisivo potrebbe ricoprirlo José Mourinho, che avrà l’ultima parola in merito. La crescita di Reynolds non è comunque passata inosservata, e potrebbe cambiare le carte in tavola.