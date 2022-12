Calciomercato Roma, via libera Pinto: tripletta in Serie A

Calciomercato Roma, nuovo assist e via libera definitivo per Tiago Pinto. Tripla occasione in Serie A per il general manager della squadra giallorossa

La stagione ufficiale della Roma riprenderà esattamente tra un mese. Il 4 gennaio la squadra allenata da José Mourinho tornerà a giocare allo stadio Olimpico, per la sedicesima giornata di campionato contro il Bologna. La squadra giallorossa deve recuperare terreno nella lotta al piazzamento europeo. Ed il tecnico portoghese volge le sue speranze all’operato del connazionale Tiago Pinto. Il general manager della Roma, dopo aver piazzato il primo colpo in entrata a parametro zero, può approfittare di un triplo assist in Serie A.

Per la prima volta nella storia i Mondiali di calcio si stanno svolgendo nel periodo invernale. La competizione in Qatar, arrivata allo step degli ottavi di finale, ha messo in pausa la stagione della Roma per circa due mesi. Sono quattro i giallorossi che hanno risposto alla chiamata per il Mondiale. Due di loro hanno già salutato la competizione, oltre a Matias Vina anche Nicola Zalewski è stato eliminato con la Polonia. E le attenzioni si rivolgono all’operato di Tiago Pinto, general manager e responsabile del calciomercato in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, anche il Verona su Shomurodov: Pinto ha tre opzioni

Tiago Pinto, nel solco di quanto fatto vedere in estate, ha già chiuso un’operazione in entrata a parametro zero. Da gennaio il norvegese Ola Solbakken sarà un nuovo calciatore giallorosso, dopo la naturale scadenza del contratto con il Bodo-Glimt. L’approdo dell’esterno offensivo scandinavo può dare il via libera definitivo alla cessione di Eldor Shomurodov. L’uzbeko ex Genoa ha trovato sempre meno spazio, senza sfruttare al meglio le poche occasioni in questa stagione, e l’arrivo di Solbakken lo può mettere nuovamente alla porta. Sulle sue tracce spunta anche la pista Hellas Verona, come sottolineato dal sito Tuttohellasverona.it, la società scaligera si iscrive alla corsa a gennaio per l’attaccante giallorosso. Oltre ai gialloblù resistono le piste Torino e Cremonese, tripla opzione in uscita per Tiago Pinto nelle prossime settimane.