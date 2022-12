Calciomercato Roma, traffico in corsia: il grande ex lo manda alla Juve

Karsdorp alla Juventus a gennaio, c’è l’annuncio del grande ex che fa chiarezza e non lascia spazio a dubbi.

La questione legata all’olandese è ormai cosa nota a tutti, per quanto il suo futuro risulti in parte ancora un tabù. Le parole pesanti, seppur non esplicitamente rivolte a lui, di José Mourinho hanno sin dal primo momento lasciato intendere come la frattura creatasi con un mister x dall’identità prontamente svelata era quasi insanabile. Il corpo di eventi successivi non ha fatto poi altro che confermare ciò, a partire dall’ultima domenica di campionato.

Nella mattinata di Roma-Torino, appresa la notizia della mancata convocazione, Rick è partito aniztempo con la propria famiglia, godendosi una manciata di giorni di vacanza che sarebbe stata poi concessa alla squadra tutta (eccezion fatta per i partenti con le rispettive Nazionali) per la settimana successiva. Mancate presenze agli allenamenti, denunce circa problematiche psicologiche legate alla situazione e ingerenze del procuratore hanno poi messo la questione su un binario che sembra oggi seguire una direzione ben precisa.

Calciomercato Roma, il grande ex lo manda alla Juventus: le ultime su Karsdorp

Ad oggi, difficilmente il laterale ex Feyenoord sembra poter restare nella Capitale, anche dopo una serie di eventi che sembra dimostrare come anche lo stesso rapporto con la piazza non sia più quello di un tempo. A risentire particolarmente di questa situazione potrebbe essere ovviamente la stessa società e Tiago Pinto. Quest’ultimo, chiamato e atteso anche da tanti altri impegni, si trova adesso costretto a trovare una soluzione conveniente e tempestiva per il giocatore.

A ciò si aggiunga l’esigenza naturale di assicurare a José un valido sostituto. Restando sul discorso in uscita, però, non sfuggano le dichiarazioni di Antonio Cabrini, espressosi con grande chiarezza a “La Gazzetta dello Sport”. Il Campione del Mondo ha commentato lo scenario legato al possibile approdo di Rick Karsdorp alla Juventus. Questo il suo pensiero.

“Per gennaio punterei su un terzino che ha già esperienza ad alti livelli in Serie A. Uno tra Karsdorp e Maehle sarebbe perfetto“.