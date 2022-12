Calciomercato Roma, non solo Smalling 🚨 : Marotta insidia Pinto ⚔

Calciomercato Roma, l’Inter insidia i piani difensivi della squadra giallorossa. Marotta è pronto a duellare con Tiago Pinto, non solo sul futuro di Smalling

La Serie A tornerà ufficialmente tra un mese esatto, il 4 gennaio la Roma affronterà il Bologna allo stadio Olimpico. Mentre i Mondiali in Qatar sono entrati nella fase ad eliminazione diretta parte il countdown per la ripartenza della stagione della squadre di club. La Roma di José Mourinho, dopo il rientro dalla tournée in Giappone, si ritroverà a Trigoria la prossima settimana prima del nuovo ritiro in Portogallo. E tra meno di un mese ci sarà l’apertura della finestra invernale di calciomercato. Beppe Marotta è pronto ad insidiare Tiago Pinto, non solo per quel che riguarda il futuro di Chris Smalling in casa giallorossa.

Il numero 6 della Roma ha il contratto in scadenza nel 2023. L’Inter sarebbe pronta a piombare sulle sue tracce, con un’operazione identica a quella che ha visto approdare Mkhitaryan alla corte di Simone Inzaghi. Il difensore inglese, autentica colonna nella retroguardia di José Mourinho finora, sarebbe finito nei radar della squadra nerazzurra. Ed arriva una nuova conferma sullo scenario che fa allarmare i tifosi giallorossi, consci di quanto sia prezioso l’apporto del numero 6 nel pacchetto arretrato della squadra allenata dallo Special One. L’intreccio difensivo con la squadra nerazzurra si arricchisce con l’effetto domino.

Calciomercato Roma, effetto domino Skriniar: Marotta sfida Pinto

Si infittisce l’intreccio con l’Inter in vista del calciomercato invernale in casa giallorossa. Come sottolineato dal sito Calciomercato.it la squadra nerazzurra non perde di vista la pista Chris Smalling a parametro zero. Decisivo, in tale ottica, il futuro di Milan Skriniar in casa Inter, con tre top club sulle tracce dello slovacco. Psg, Tottenham e Real Madrid sarebbero pronte a piombare sul difensore ex Sampdoria e Simone Inzaghi starebbe già pensando alla sua successione. Oltre al nome del difensore inglese in scadenza con la Roma spunta anche la suggestione Nacho, in forza proprio al Real Madrid. L’esperto difensore spagnolo, a sua volta in scadenza con i Blancos, venne accostato anche alla Roma.