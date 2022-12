Roma, Dybala fa esplodere 🔥 la rivolta: “Non segna neanche con le mani 😱 “

Scoppia il caso Dybala dopo l’ultima partita dell’Argentina al Mondiale vinta contro l’Australia: rivolta social dei tifosi

La fatica per arrivare al Mondiale di Paulo Dybala è stata tanta, ma per ora i tanti sacrifici sembrano non essere ripagati. Dopo aver scelto la Roma, la ‘Joya’ ha avuto subito un impatto devastante in maglia giallorossa segnando 7 gol in 12 partite giocate. L’infortunio di un mese e mezzo fa contro il Lecce sembrava aver complicato definitivamente la sua partenza per il Qatar, ma l’argentino non ha mai mollato.

Allenandosi ore e ore per recuperare, Dybala è riuscito a tornare in campo con la Roma nell’ultima partita contro il Torino, risultato decisivo anche in pochi minuti. La convocazione con l’Argentina arriva, ma le attese non vengono rispettate. Zero minuti giocati al Mondiale e sui social scoppia la rivolta.

Roma, zero minuti per Dybala al Mondiale: i social si scatenano

Tanta fatica per nulla verrebbe da dire in questo momento vedendo come sta andando il Mondiale di Paulo Dybala. Ancora zero minuti per la ‘Joya’ con l’Argentina, con Scaloni che nemmeno in situazioni di vantaggio ha deciso di concedergli l’esordio. Così, dopo la partita vinta faticando contro l’Australia, sui social si è scatenata la rivolta pro Dybala.

Infatti tanti tifosi argentini, ma anche italiani, vorrebbero che Scaloni concedesse un po’ di spazio a Dybala, che di certo in quanto a qualità sarebbe in grado di dare il suo contributo. C’è chi fa il confronto con Lautaro Martinez, anche ieri preferito a Dybala negli ultimi minuti, che fatica a trovare il gol: “Non segna neanche con le mani”. Altri faticano a pensare che per uno come Dybala non ci sia spazio per Scaloni. Dunque una vera e propria rivolta social, che magari porterà all’esordio della Joya al Mondiale.

Scaloni che non fa giocare un minuto a Dybala per dare ancora una chance a Lautaro che non segna neanche con le mani. 🤡#ArgentinaAustralia #FIFAWorldCup #qatar2022 — Daniel (@DanielApplebaum) December 3, 2022

Fatico a pensare che uno con le qualità di #Dybala possa far panchina nell’Argentina e non essere inserito nemmeno nell’ultimo cambio di #Scaloni.#ArgentinaAustralia — Bare DIPENDENTE 🖤💙 (@empezzodicuore) December 3, 2022

Lautaro s’è mangiato un gol grande come un Palacio…

Facessero giocà #Dybala !#ArgentinaAustralia — looee gee (@LuiMon78) December 3, 2022

Que más tiene que pasar para que le den la oportunidad a Dybala. Lautaro pide a gritos la banca .. #ArgentinaAustralia #QatarWorldCup2022 — Miguel Angel Ospino 🇨🇴🇨🇱 (@MiguelOspino93) December 3, 2022