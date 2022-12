Doppio allarme Argentina: Scaloni-Dybala, così il ribaltone diventa realtà

I Mondiali sono entrati nella loro fase più calda, ed in casa Argentina la tensione è palpabile: così è stravolto lo scenario relativo a Dybala.

Dopo la vittoria maturata contro l’Australia, per l’Argentina è tempo di concentrarsi alla sfida che venerdì opporrà l’Albiceleste all’Olanda. Un impegno che chiaramente non può essere preso sotto gamba da Messi e compagni, che non vogliono farsi sfuggire la possibilità di acciuffare l’accesso alle semifinali.

Ad ogni modo, non è oro tutto quel che luccica per i sudamericani. Alla ripresa degli allenamenti, infatti, non hanno preso parte alla seduta con il resto del gruppo Angel Di Maria e Papu Gomez. A riferirlo è Gaston Edul di Tyc Sports, che svela come i due esterni offensivi non hanno svolto la seduta sul campo, facendo kinesiologia. Notizia sicuramente da attenzionare, che potrebbe rivelarsi importante anche sul fronte Dybala.

Argentina, Di Maria e Papu Gomez saltano l’allenamento: Scaloni pensa a Dybala?

L’attaccante della Roma fino a questo momento non è sceso in campo neanche per un minuto. Un “trattamento” che di certo non è passato inosservato in patria, con molti tifosi che sui social hanno immediatamente esternato tutto il loro disappunto. Nel caso in cui sia Di Maria che Gomez non dovessero essere in perfette condizioni fisiche, ecco che le chances di un utilizzo della “Joya” potrebbero aumentare.

Scaloni fin qui non ha inserito l’ex Juventus nelle proprie rotazioni, ma la situazione contingente potrebbe portare ad un improvviso cambio di programma. Sui social Dybala ha comunque esternato un grande feeling con il gruppo: possibile che gli venga data una chance nella prossima gara con l’Olanda? Staremo a vedere.