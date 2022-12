Calciomercato Roma, sedotto e abbandonato: Pinto ha deciso

Calciomercato Roma, sedotto e abbandonato: l’esterno che era nel mirino dei giallorossi ormai è stato messo in disparte. Pinto ha deciso

Il seduttore Pinto prima lo ha corteggiato, ma nel momento in cui ha visto che si è aperta una pista assai più importante, avrebbe deciso di abbandonarlo. E il Mondiale disputato non sembra possa bastare al general manager della Roma per cambiare idea: ormai la decisione sembrerebbe sia stata decisamente presa con una forte propensione ad andarci forte nei prossimi giorni, dopo un primo incontro avvenuto a Trigoria la scorsa settimana.

La Roma, per il prossimo mese di gennaio, ha deciso di puntare tutto su Odriozola del Real Madrid. L’esterno con Carlo Ancelotti non sta trovando spazio e non ne troverà nemmeno nella seconda parte di stagione e allora ha dato mandato al suo rappresentante in Italia, Bozzo, di sondare il terreno. E quest’ultimo non ha perso tempo, andando a Trigoria ad incontrare Pinto. Il summit ha decisamente fatto fare un passo in avanti nella trattativa, così forte, a quanto pare, che secondo TuttoSport questa mattina in edicola i giallorossi avrebbero abbandonato del tutto la pista che portava a Bereszynski della Sampdoria.

Calciomercato Roma, Bereszynski è ormai un ex obiettivo

Uscito dal Mondiale ieri per mano della Francia, dopo un po’ di giorni di vacanza, Bereszynski tornerà in Italia per rimettersi a disposizione della Sampdoria e del suo tecnico Stankovic. L’esterno difensivo, che in Nazionale è stato impiegato a sinistra e non a destra, il suo ruolo naturale, non rientra più nei piani giallorossi secondo il quotidiano torinese.

Sedotto e abbandonato il polacco che, qualora non dovesse ricevere altre offerte, sarà costretto a giocare per evitare la retrocessione in Serie B della sua squadra. Ormai, la Roma, una decisione l’ha presa.