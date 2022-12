Roma, Olimpico già on fire: ufficiale, nuovi dati esaltanti

Roma, l’Olimpico risponde nuovamente presente: l’entusiasmo dei tifosi non si è affatto placata. Ecco i dati ufficiali.

La Roma di José Mourinho non è riuscita a chiudere al meglio il suo 2022: il pareggio contro il Torino ha certificato il periodo un po’ in chiaroscuro della compagine giallorossa. L’assenza alcuni big – Paulo Dybala in primis – ha chiaramente inficiato in maniera importante sul cammino dei capitolini, che sono attesi da un inizio di stagione importante.

Pellegrini e compagni sono chiamati a fornire risposte immediate su tutti i fronti in cui sono invischiati. In campionato ma non solo. Lo scoglio rappresentato dai sedicesimi di Europa League di sicuro non può essere trascurato da una Roma che è stata sempre e comunque trascinata dal proprio pubblico. Il calore dei supporters giallorossi è stata una delle costanti della storia della Roma. Soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, poi, grazie anche ad un allenatore carismatico come José Mourinho, l’Olimpico si è spesso trasformato nel dodicesimo uomo in campo.

Roma, l’Olimpico risponde presente contro Bologna e Salisburgo

E così sorprende fino ad un certo punto il constatare la grande attesa che già comincia a serpeggiare nella Capitale per la ripartenza della stagione della Roma. Come confermato dallo stesso club capitolino, l’aggiornamento sui tagliandi venduti per le sfide casalinghe contro Bologna e Salisburgo è emblematico. In occasione del match con i felsinei sono stati venduti 45 mila biglietti, mentre per il match con il Salisburgo sono stati già staccati 55 mila tagliandi.

Cifre importanti, che testimoniano la grande vicinanza dei supporters della Roma nei confronti della squadra.