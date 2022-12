Calciomercato Roma, futuro in bilico: rinnovo a una condizione

La Roma continua a lavorare sul futuro della propria rosa i chiave rinnovi: condizione necessaria per prolungare il contratto

Il calciomercato si prende la scena durante la pausa per i Mondiali, visto che a gennaio aprirà ufficialmente la finestra per i trasferimenti. In casa Roma però un capitolo molto importante è sempre quello legato ai rinnovi di contratto. Tra giocatori in scadenza e altri con contratti a breve termine, i giallorossi sono al lavoro per cercare di blindare chi merita la conferma.

Proprio a questo proposito il futuro di Stephan El Shaarawy sembrerebbe essere in bilico. C’è una condizione necessaria per fare in modo che avvenga il prolungamento di contratto.

Calciomercato Roma, rinnovo El Shaarawy: convincere Mourinho per far scattare la clausola

Tra i profili in cerca di conferma all’interno della Roma c’è sicuramente Stephan El Shaarawy. L’esterno della Roma infatti ha il contratto con il club capitolino in scadenza a giugno 2023, ma il rinnovo sembrerebbe in bilico. Infatti fino ad ora il ‘Faraone’ è stata poco più che una riserva per José Mourinho, senza riuscire ad avere una continuità di rendimento tale da mettere in difficoltà lo Special One nelle scelte.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, El Shaarawy per raggiungere il rinnovo di contratto, che potrebbe scattare tramite una clausola presente nell’accordo, dovrà convincere sia Mourinho che il club. Infatti, a differenza della clausola sul prolungamento di Smalling, dove è il giocatore a decidere se farla scattare, per El Shaarawy è il club ad avere in mano la situazione e a decidere se attivare o meno la clausola. Dunque sei mesi di tempo per il faraone per convincere Mourinho o sarà addio.