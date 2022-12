Rinnovo Zaniolo, incontro imminente: braccio di ferro Friedkin-Pinto

Dopo una lunga fase di stallo si sblocca il rinnovo di Nicolò Zaniolo con la Roma: incontro imminente e braccio di ferro Friedkin-Pinto

Il futuro di Nicolò Zaniolo è sempre stato uno degli argomenti principali negli ultimi tempi. A partire dalla scorsa estate, quando tra rinnovo e addio diverse squadre avevano drizzato le antenne, specialmente la Juventus. Il contratto di Zaniolo scade nel 2024 e da parte della Roma non sembra esserci particolare fretta nel prolungarlo, per questo c’è stata fino ad una lunga fase di stallo.

Ma finalmente questo rallentamento sembrerebbe essere superato, con la svolta che potrebbe anche arrivare nei prossimi giorni. Continua però il braccio di ferro tra Tiago Pinto e la presidenza Friedkin, che avrebbero due strategie opposte per il rinnovo di Zaniolo.

Roma, incontro per il rinnovo di Zaniolo: ma i Friedkin frenano

Finalmente la svolta sul rinnovo di Nicolò Zaniolo. La fase di stallo nella trattativa è stata lunga, ma finalmente potrebbe sbloccarsi. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la prossima settimana, prima della partenza per l’Algarve, il procuratore di Zaniolo dovrebbe incontrare Tiago Pinto proprio per tornare a parlare del contratto dell’attaccante.

Se da una parte Tiago Pinto vorrebbe cercare di accelerare i tempi per il prolungamento di contratto, dall’altra la presidenza Friedkin vorrebbe aspettare ancora per rinnovare un contratto che scadrà nel 2024. Dunque qualora non si trovasse un accordo nell’incontro di settimana prossima, il tutto potrebbe essere rimandato a fine stagione, quando però mancherà solo un anno alla scadenza e il prezzo di Zaniolo potrebbe addirittura dimezzarsi, passando dalla richiesta di 50 milioni a 25, con qualche club inglese pronto all’assalto. Dunque la svolta potrebbe arrivare tra lunedì e mercoledì prossimo, sia in positivo che non.