Erede Karsdorp 🚨 , Mourinho ne boccia 👨‍⚖️ un altro

Erede Karsdorp: dopo la rottura con l’esterno olandese la Roma è alla ricerca di un sostituto: Mourinho però ne ha bocciato un altro

La Roma di Mourinho è alla ricerca di un esterno di difesa. La rottura con Karsdorp ha lasciato e lascerà un buco a destra che Pinto cercherà in tutti i modi di coprire. In ogni caso, l’olandese, verrà ceduto solamente a titolo definitivo e non in prestito, almeno per il momento il pensiero del gm è questo: bisogna monetizzare in tutti i modi e un addio a titolo temporaneo non è previsto.

Tanti i nomi sul taccuino di Pinto, da Odriziola in primis: l’agente dell’esterno del Real Madrid è già stato a Trigoria nei giorni scorsi, ma per chiudere una possibile operazione ancora di tempo ce ne vuole. Si è anche parlato di Bellerin, esterno del Barcellona, che si potrebbero liberare a parametro zero. Ma secondo le informazioni di Marca Mourinho lo ha bocciato.

Erede Karsdorp, Mourinho boccia Bellerin

Il quotidiano spagnolo infatti sottolinea come Pinto sia stato informato della situazione attorno all’esterno e il club sarebbe anche disposto a farlo partire, ma l’operazione rimane costosa. Ma non c’è solo questo: c’è anche la decisione di Mourinho che avrebbe bocciato il suo arrivo. Il tecnico portoghese vuole altri profili per la sua Roma e Bellerin non è un’opzione da tenere in considerazione. In poche parole la possibile operazione non si concretizzerà. Dalla Spagna sono davvero sicuri di questo.