Roma, missione “Mister Miliardo” 💸 al via: Friedkin al settimo cielo 😍

La Roma è pronta a dare il benvenuto a un nuovo membro dello staffo scelto dai Friedkin: “Mr Miliardo” ha già una missione in Cina

La rivoluzione societaria dei Friedkin continua. La famiglia americana a capo della Roma continua a investire molto per cercare di portare in alto il marchio giallorosso. L’ultima tournee in Giappone sicuramente ha portato i suoi frutti a livello economico e proprio dall’Asia i Friedkin vorrebbero ripartire.

Per farlo Dan e Ryan hanno scelto una figura importante che prenderà il ruolo di Chief Commercial and Brand Officier. Il profilo scelto è quello di colui che viene soprannominato “Mr. Miliardo” e arriva dagli ‘States’. La sua missione sarà prevalentemente in Cina.

Roma, Wendell atteso nella capitale: missione in Cina per “Mr. Miliardo”

La Roma riparte da “Mr. Miliardo”, ovvero Michael Wendell. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i Friedkin hanno scelto come nuovo Chief Commercial and Brand Officier, ovvero colui che si occuperà dell’area commerciale e dello sviluppo del brand, un profilo che di esperienza ne ha molta in questo settore.

Laureato in storia, ha già occupato diversi ruoli, tra cui quello che svolgerà nella Roma, sia in NBA che nella MLB di Baseball. Il suo soprannome, Mr. Miliardo, gli è stato dato perché negli anni è riuscito a guadagnare profitti di oltre un miliardo dalle sponsorizzazioni. Una lavoro che la Roma spera faccia anche con il brand giallorosso. La missione di Wendell sarà quella di far crescere il brand all’estero, in particolare in Cina, dove ha già vissuto tra Pechino e Shangai quando svolgeva il ruolo di supervisore per Nba China. Dunque un innesto importante nella dirigenza giallorossa che si spera possa portare profitti importanti.