Calciomercato Roma, una freccia per Mourinho: sfida a Lazio e Atalanta

La Roma guarda al futuro e a come poter rinforzare la propria rosa. Nel mirino c’è una freccia per la fascia: sfida a Lazio e Atalanta

Il calciomercato invernale è ormai dietro l’angolo. A gennaio la finestra per i trasferimenti si aprirà e ripartirà anche il campionato dopo la lunga pausa Mondiale. Per questo motivo i club sono già attivi nelle trattative per cercare di anticipare i tempi. La Roma, come ormai sappiamo bene, non potrà fare grandi investimenti per via dei paletti imposti dall’Uefa. Però i giallorossi cercano comunque rinforzi per la rosa di Mourinho.

In particolare Tiago Pinto sembrerebbe avere messo nel mirino un giovane terzino per rinforzare la fascia sinistra. Scatta l’asta in Serie A con Atalanta e Lazio tra le concorrenti.

Calciomercato Roma, Doig per la fascia: Atalanta, Lazio e non solo sul terzino

Tiago Pinto è al lavoro per fare l’ennesimo miracolo per la Roma. Con i paletti Uefa operare nel calciomercato non sarà facile, ma il general manager portoghese sa bene come poter limitare i costi e accontentare Mourinho. Nel mirino di Pinto sembrerebbe esserci un terzino della Serie A.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Roma sarebbe una delle squadre interessate a Josh Doig, terzino del Verona. In Serie A però lo scozzese sembrerebbe fare gola a molti club e infatti sulle sue tracce ci sarebbero anche Atalanta, Lazio e Bologna. Dunque scatta l’asta per il classe 2002, che nella prima parte di stagione ha saputo ritagliarsi spazio nel Verona giocando 9 partite e mettendo a segno già 2 gol, non poco per un giocatore prettamente difensivo.