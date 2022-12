Totti, affari in Turchia: “Roma unico grande amore”

Francesco Totti presta il suo volto ad un evento promozionale in Turchia. L’ex Capitano giallorosso lancia un nuovo messaggio d’amore alla Roma

Francesco Totti dalla Turchia lancia un nuovo messaggio d’amore alla Roma. Sentimento inossidabile che ha visto l’ex Capitano e Bandiera giallorossa vestire la maglia della Roma per 19 stagioni. Anche fuori dal campo, e dopo l’addio al ruolo dirigenziale in casa giallorossa degli scorsi anni, l’occhio dell’ex numero 10 torna a volgersi ai colori giallorossi. Ecco il nuovo annuncio dalla Turchia: “Roma unico grande amore”. E sono brividi per i tifosi giallorossi.

Francesco Totti e la Roma, un amore destinato a durare all’infinito. L’ex Capitano, simbolo e bandiera della squadra giallorossa continua ad attirare attenzioni su di se. Stavolta non è il gossip ad occuparsi delle vicende dell’ex numero 10, ma l’occasione è quella di un evento promozionale in Turchia. L’ex capitano giallorosso era presente in Turchia ad un evento promozionale, ed è stato intercettato dai microfoni del sito Goal.com.

Totti sui Mondiali e non solo: messaggio d’amore alla Roma dalla Turchia

Sulla mancanza dell’Italia ai Mondiali in Qatar: “Purtroppo non ci siamo qualificati ai Mondiali in Qatar. Non solo, non siamo riusciti nemmeno ad approdare a quelli precedenti. Ormai ci siamo abituati…” Sui ricordi in Nazionale: “Ho ricordi indelebili con la Nazionale. Insieme ai miei compagni di squadra, abbiamo vinto tanto. Non posso dimenticare il momento in cui abbiamo vinto la Coppa del Mondo.” Infine l’ex numero 10 lancia un nuovo messaggio d’amore ai colori giallorossi: “Ho avuto solo un grande amore, la Roma. Il mio obiettivo era iniziare e finire con la stessa squadra. Nessuna società mi ha convinto a lasciare la Capitale.” Le parole dell’ex Capitano della Roma scaldano il cuore dei tifosi giallorossi, quello che resterà per sempre il numero 10 non dimentica gli anni passati con la fascia al braccio per la squadra giallorossa.