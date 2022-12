La semifinale non basta, plebiscito Dybala: “Scaloni via subito”

I social esplodono dopo il fischio finale della gara tra Olanda ed Argentina: la scelta di Scaloni non passa inosservata.

Al termine di una partita assolutamente al cardiopalma, l’Argentina riesce a strappare il pass per le semifinali Mondiali battendo l’Olanda ai rigori.

Dopo aver condotto in lungo e in largo le operazioni, l’Albiceleste aveva dilapidato il doppio vantaggio siglato da Molina e Messi. La doppietta di Weghorst aveva rimesso tutto in discussione, trascinando la sfida prima ai supplementari e poi ai rigori. Nella lotteria dei tiri dal dischetto a provare è stata la Seleccion, con Lautaro Martinez che ha regalato il successo ai suoi. Successo cruciale per l’Argentina, con Scaloni che riesce ad accedere alle semifinali. Ad ogni modo, non è oro tutto quel che luccica per il tecnico dell’Albiceleste, bersagliato sui social per il mancato ingresso in campo di Paulo Dybala.

Tifosi schierati con Dybala: social scatenati per la scelta di Scaloni

La scelta del commissario tecnico dell’Argentina di non concedere neanche un minuto a Paulo Dybala continua a tenere banco. I social hanno immediatamente raccolto il dissenso di tanti tifosi che non si capacitano per la decisione di Scaloni, che non ha ravvisato le condizioni per concedere uno scampolo di partita alla “Joya”.

L’attaccante della Roma anche contro l’Olanda è rimasto mestamente in panchina, al punto che è stato gettato nella mischia Angel Di Maria, pur se non in perfette condizioni fisiche. Proprio l’esterno offensivo della Juventus, assieme a Scaloni, sono finiti nel mirino dei social. Ecco una rapida carrellata:

Vediamo se riescono a non far giocare Dybala manco con 130 minuti di gioco — Martina (@MartinaC1203) December 9, 2022

Comunque la si pensi, è assurdo che Pezzella abbia più minuti di #Dybala in questo mondiale. #NEDARG — G. Rodolfo Brutti (@RodolfoBrutti) December 9, 2022

Ma Scaloni, lo sa che ci sta pure un certo Dybala.#OlandaArgentina — Rosario_Marko. (@Markoporro10) December 9, 2022

Uno che lascia in panchina Dybala dovrebbe andare a casa — A (@JoyaInter) December 9, 2022

E comunque questa partita è l’ennesima panchina di Dybala sono la dimostrazione che l’unico a comandare li è Messi #OlandaArgentina — 𝐌ar🪐 (@mstyles_dd) December 9, 2022