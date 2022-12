Calciomercato Roma, il Real Madrid alza il pressing: l’incastro può favorire Pinto così. Lo scenario dalla Spagna cambia di nuovo.

Da anni ormai luoghi nevralgici per le azioni offensive delle varie squadre, le corsie laterali rappresentano le zone del campo per cui la Roma potrebbe operare sul mercato con oculatezza nelle prossime settimane.

In attesa di definire al meglio la questione legata a Rick Karsdorp, il cui futuro resta un rebus ancora tutto da sciogliere, Pinto sta sondando diverse piste per non farsi trovare impreparato. La sensazione è che la il campionato spagnolo possa rappresentare un porto sicuro a cui attraccare per la Roma. Sfruttando la grana esuberi di top club come Real Madrid e Barcellona, infatti, i giallorossi hanno da tempo messo gli occhi su Bellerin ed Odriozola. Sebbene non si registrino significative novità nell’ultimo periodo, i due esterni iberici continuano a gravitare con una certa insistenza in orbita giallorossa.

Calciomercato Roma, intrigo Real-Fresneda: Juventus battuta così

Ragionevole supporre che le mosse in entrata del Real, limitatamente agli eventuali acquisti per la fascia destra, possano influenzare anche i piani della Roma. Motivo per il quale potrebbe non essere inutile porre l’accento su un’indiscrezione che trapela dalla Spagna. Secondo quanto riferito da “Defensa Central”, infatti, i Blancos continuerebbero a monitorare con una certa insistenza il profilo di Fresneda.

Accostato anche alla Juventus, il laterale il forza al Real Valladolid si è reso protagonista di una stagione fin qui esaltante, che ha calamitato l’interesse di diverse big. Legato al club spagnolo da un contratto in scadenza nel 2025, l’iberico classe ‘2004 ha una valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria. Le “Merengues”, però, studiano con attenzione le prossime mosse, convinti di poter mettere le mani su uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo a cifre leggermente inferiori. Fresneda-Odriozola: l’intreccio che tiene con il fiato sospeso anche la Roma.