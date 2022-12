Calciomercato Roma, irruzione 💣 Bayern: ennesimo ribaltone🚨

Calciomercato Roma, il Bayern potrebbe far saltare nuovamente il banco con un’irruzione a sorpresa. Le ultime dalla Germania.

Manca sempre meno all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, che vedrà la Roma recitare un ruolo da protagonista, sia sul fronte entrate che su quello uscite.

La grana Karsdorp, sotto questo punto di vista, rappresenta un punto di non ritorno di notevole importanza. Non è un caso che Pinto abbia da tempo cominciato a sondare il terreno per l’acquisto di un laterale destro all’altezza: i profili di Karsdorp ed Odriozola restano assolutamente spendili. Parallelamente, però, i giallorossi stanno provando ad intensificare i discorsi anche per l’acquisto di un centrale, in grado di implementar la batteria dei difensori a disposizione di José Mourinho.

Calciomercato Roma, anche il Bayern su N’Dicka: cosa sta succedendo

Accostato a più riprese a diversi club di Serie A, per N’Dicka potrebbero nascere una vera e propria asta internazionale. Entrato con forza nei dossier di Roma, Inter e Juve, il centrale francese in forza all’Eintracht Francoforte ha molto mercato in Premier. L’opzione Arsenal non può essere affatto trascurato, con i Gunners che avrebbero già affondato il colpo per provare a trovare un accordo di massima con l’entourage del transalpino.

Secondo quanto riferito da Sky.de, però, anche il Bayern Monaco avrebbe cominciato a tastare il terreno, per capire la fattibilità dell’operazione. Alla luce dell’ormai scontata uscita di Pavard, i bavaresi sono alla ricerca di un innesto con cui puntellare la propria cerniera difensiva. Ricordiamo che N’Dicka è legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2023 che salvo clamorosi colpi di scena non sarà rinnovato.