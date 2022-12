Olanda-Argentina, rischio espulsione e maxi parapiglia: panchina in campo!

Olanda-Argentina, negli ultimi minuti di gioco dei tempi regolamentari si è acceso un vero e proprio parapiglia. Ecco cosa è successo.

Da pochi istanti si è chiuso il secondo tempo del quarto di finale tra Olanda ed Argentina: dopo la debacle del Brasile, l’Argentina sembrava poter pregustare il colpo, facendosi però rimontare il doppio vantaggio dalla doppietta di Weghorst. Sarà decisivo dunque l’extra time per decretare la vincente di un match assolutamente al cardiopalma.

Sugli scudi nuovamente Leo Messi, che ha trascinato l’Albiceleste con un assist di pregevole fattura per Molina e con un goal su rigore. Implacabile la “Pulce” dal dischetto, capace di ipnotizzare l’estremo difensore avversario fino all’ultimo, e di gelarlo con un tiro all’angolino che non ha lasciato spazio a Noppert. Nel finale però la gara è salita di tono. Un intervento da tergo di Paredes ha scatenato il caos: il centrocampista della Juventus ha falciato Aké con un intervento piuttosto pericoloso. La reazione Orange non si è fatta attendere, visto che diversi componenti della panchina di van Gaal si sono riversati in campo. Il direttore di gara ha riscontrato non poche difficoltà a placare gli animi: si è innescato un vero e proprio parapiglia, con diversi faccia a faccia.