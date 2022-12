Calciomercato Roma, l’Arsenal si arrende: cambia di nuovo tutto

Calciomercato Roma, il rifiuto dell’Arsenal apre nuovi scenari per la telenovela: i Gunners hanno tirato i remi in barca.

Sebbene all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato manchino ancora diverse settimane, la Roma già da tempo ha cominciato a scandagliare il terreno, per valutare diverse mosse sia in entrata che in uscita.

Posto che la priorità in casa giallorossa resta l’acquisto di un terzino destro, nella lista dei desideri stilata da Pinto non può non figurare anche l’innesto di un centrale. Qualora dovesse essere perfezionata la cessione di Kumbulla, ad esempio, la Roma potrebbe accelerare le operazioni per regalare a Mou un altro centrale con cui puntellare la batteria di difensori a disposizione del tecnico lusitano.

Calciomercato Roma, l’Arsenal molla Asensio: Juve e Milan di nuovo in gioco?

In ottica estiva è chiaro che un ruolo decisivo sarà giocato dall’evolvere della situazione legata al futuro di Nicolò Zaniolo. Con il contratto in scadenza nel 2024, il tuttocampista giallorosso non ha ancora sciolto le riserve.

le parti non hanno ancora raggiunto un accordo definitivo, a dispetto del cauto ottimismo che trapelava qualche settimana fa. Un nome che è sempre circolato nell’eventualità di addio del “bimbo d’oro” è quello di Marco Asensio. L’ala offensiva del Real Madrid non ha rinnovato il suo contratto con i Blancos in scadenza nel 2023: accostato a diversi club di Serie A, Asensio era finito nel mirino – tra le altre – anche dell’Arsenal.

Secondo quanto riferito da “El Nacional“, però, i londinesi avrebbero scartato la possibilità di mettere le mani sul gioiello nativo di Palma de Maiorca, per dirottare le proprie attenzioni su altri obiettivi. Un voltafaccia che potrebbe rimettere in gioco Juve e Milan, da tempo sulle tracce dell’attaccante delle Merengues.