Calciomercato Roma, Pinto non aspetta più: nuovo blitz e Juve KO

Calciomercato Roma, Pinto in pressing: la formula con la quale i giallorossi potrebbero mettere la freccia ai danni della Juve.

La maggior parte delle prossime mosse della Roma ruoteranno inevitabilmente attorno al discorso legato alle corsie laterali.

In attesa di capire l’evolvere della situazione Karsdorp, infatti, Tiago Pinto ha cominciato a sondare il terreno per capire la fattibilità di diverse operazioni. Intrattenendo contatti importanti soprattutto in terra iberica, nei dossier giallorossi è finito nuovamente il nome di Odriozola. Come vi avevamo anticipato, il possibile effetto domino in casa Real potrebbe schiudere le porte ad una partenza dello spagnolo, legato ai Blancos da un contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Roma, Pinto rompe gli indugi per Odriozola

Proposto in un primo momento anche alla Juventus, la Roma sembra ora in vantaggio nella corsa al laterale del Real Madrid. Il blitz in Italia di Beppe Bozzo, sotto questo punto di vista, non è affatto passato inosservato.

Ulteriori conferme poi trapelano dalla Spagna. Secondo quanto riferito da “Defensa Central“, infatti, i giallorossi avrebbero già preparato l’offerta da formalizzare alla compagine madrilena.

Si tratterebbe di un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Cifre che, laddove dovessero essere confermate, potrebbero far saltare il banco. La Roma sarebbe dunque entrata nell’ordine di idee di affondare il colpo per Odriozola, per garantire a Mourinho un esterno che conosce già il campionato italiano, avendovi militato con la maglia della Fiorentina. Ricordiamo che Odriozola ha diversi estimatori anche in Liga, che però fino ad ora non hanno stuzzicato il Real con offerte allettanti. Staremo a vedere cosa succederà.